Украйна получи добри новини за оръжията от Нидерландия

Нидерландия се ангажира да инвестира 700 млн. евро в производството на дронове, като част от средствата са предназначени за подпомагане на усилията на Украйна в областта на отбраната. Премиерът Дик Схоф обсъди тази инвестиция с украинския президент Володимир Зеленски, сподели самият той в профила си в социалната мрежа X. „Радвам се, че имах възможността да разговарям току-що с президента Зеленски за развитието на ситуацията в Украйна след срещата в Лондон в неделя. Наред с други неща, обсъдихме нидерландски инвестиционен пакет на стойност 700 млн. евро за безпилотни летателни апарати, насочен отчасти към украинската отбранителна промишленост“, написа бившият разузнавач Схоф.

Той увери, че Нидерландия ще продължи да предоставя на Украйна политическа, военна, финансова и друга помощ.

📞: Good to have the chance to talk just now with President @ZelenskyyUa about developments in Ukraine following Sunday’s meeting in London. Among other things we discussed a Dutch investment package worth €700 million for drones, aimed partly at Ukraine’s defence industry. The… pic.twitter.com/AdgzYbGrNP