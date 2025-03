Частично примирие за месец, "коалиция на желаещите" и още оръжие за Украйна: Зад кулисите на срещата в Лондон (ОБЗОР - ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър, който организира срещата на върха на няколко евролидери за Украйна на 2 март още преди разправията между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, заяви, че Европа „трябва да поеме тежката задача“, когато става въпрос за защита на Украйна от руския експанзионизъм оттук нататък. След като по-рано през седмицата се видя с американския президент, Стармър вижда в себе си нещо като строител на мостове и сега Великобритания, заедно с Франция и Украйна, трябва да изготви мирен план и след това да го представи на Тръмп - именно това обяви министър-председателят на Обединеното кралство.

UK Prime Minister Starmer holds a press conference following the summit – key statements



📍 The EU will not recognize agreements similar to the "Minsk" deals.



📍 The UK will provide Ukraine with an additional $2 billion for military purchases, including missiles for air defense… pic.twitter.com/kzEmjdTrYt — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2025

Идея: Едномесечно прекратяване на огъня, но с особености

Планът включва мироопазващи сили, ръководени от Великобритания и Франция, които Стармър нарича „коалиция на желаещите“ - с препратка към водената от САЩ група държави, които нахлуха в Ирак през 2003 г.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е лансирал идеята за едномесечно прекратяване на огъня, което да се прилага във въздуха, в морето и спрямо енергийната инфраструктура. Това означава, че сухопътните сражения между руската и украинската армия биха продължили, ако такъв план бъде приет.

France & UK propose a "strange" ceasefire: for one month, but only in the air, at sea, and for energy infrastructure. Ground combat will continue. Macron hints Ukrainian peacekeepers may be introduced later. pic.twitter.com/SZdWoHYxaA — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2025

Кой друг ще участва в тази "коалиция на желаещите", все още не е ясно. „Няколко“ държави се присъединиха към идеята за мироопазващи сили в Украйна при закрити врата, каза Стармър, като добави, че за да работят, те се нуждаят от подкрепата на САЩ. Британският премиер не посочи кои правителства са поели ангажимент. Той заяви, че САЩ все още са „надежден съюзник“ и че „сме съгласни с президента за спешната нужда от траен мир, сега трябва да го постигнем заедно“, цитиран от Politico.

В Обединеното кралство гостуваха лидерите на Украйна (вкл. Володимир Зеленски), Франция, Германия, Дания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Испания, Канада, Финландия, Швеция, Чехия и Румъния, както и външният министър на Турция Хакан Фидан, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

Планът на Стармър: натиск срещу Русия

Стармър посочи и как европейските страни ще продължат да помагат на Украйна - чрез запазване на военната помощ, докато трае войната, и засилване на икономическия натиск върху Русия. Също така с гарантиране, че всяко мирно споразумение защитава суверенитета и сигурността на Украйна и че Украйна е на масата за преговори. Друга точка е ангажиране на европейските лидери да се стремят да възпрат всяка бъдеща инвазия в страната. Европа няма да признае никакви споразумения, подобни на Минските, които Руската федерация наруши.

🇺🇦 Zelensky: The London summit is about Ukraine and our shared European future. Strong unity and support for Ukraine are evident. We’re working together to ensure a solid foundation for cooperation with the U.S. on real peace and security. Discussing security guarantees and just… pic.twitter.com/4AHSihKS1P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на върха по въпросите на отбраната е била посветена на Украйна и общото европейско бъдеще. Той отбеляза, че „европейското единство е на изключително високо ниво". Зеленски заяви, че Киев продължава обсъжданията за гаранциите за сигурност и условията за справедлив мир с държавите партньори и работи с Европа за създаване на „надеждна основа за сътрудничество“ със САЩ относно украинския мир и гарантираната сигурност.

Още оръжие за Украйна

В рамките на срещата на върха Зеленски се срещна с италианския министър-председател Джорджа Мелони, за да обсъдят разработването на съвместен план за действие за прекратяване на войната. Украинският министър на отбраната Рустем Умеров се срещна с министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли в рамките на срещата на върха, за да обсъдят готовността на Лондон да увеличи военната помощ за Украйна, перспективата за закупуване на оръжия с печалбите от замразените руски активи и ролята на Обединеното кралство във формата "Рамщайн" - контактната група за подкрепа на Киев.

Преди и по време на срещата на върха европейските страни обявиха допълнителни пакети за военна помощ за Украйна. На 1 март Обединеното кралство обяви заем на стойност 2,6 млрд. паунда (приблизително 3,2 млрд. долара) за укрепване на отбраната на страната, подкрепен от печалбите от замразените руски активи. Първият транш от заема ще пристигне по-късно през следващата седмица. Зеленски заяви, че заемът от Обединеното кралство ще финансира производството на украински оръжия.

Ден по-късно Стармър обяви допълнителна сделка на стойност 1,6 млрд. паунда (приблизително 2 млрд. долара), която ще позволи на Украйна да закупи 5000 леки многоцелеви ракети от Великобритания.

На 1 март литовското министерство на отбраната обяви, че ще отпусне 20 млн. евро за закупуване на украински оръжия за Украйна и за разработване на съвместен завод за производство на оръжия в Литва.

Междувременно полският премиер Доналд Туск, говорейки на летището, преди да отпътува за срещата на върха в Лондон, заяви: „Дами и господа, това е парадокс! 500 милиона европейци искат от 300 милиона американци да ги защитят от 140 милиона руснаци. Решението е просто. Трябва да разчитаме на самите себе си, защото Европа е глобална сила".

Arithmetic lessons from Donald Tusk, who remains a staunch supporter of Ukrainians



The Polish Prime Minister, speaking at the airport before departing for the London summit, stated:



"Ladies and gentlemen, this is a paradox! 500 million Europeans are asking 300 million Americans… pic.twitter.com/2sW82Dmio5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2025

Сделката за украинските минерали: какво ново?

„Все още сме много, много далеч от споразумение за прекратяване на войната. Не са предприети никакви реални стъпки в тази посока“, заяви същевременно Зеленски. Украйна няма намерение да се отказва от територии въпреки сигналите от някои партньори, включително от САЩ. Той заяви, че няма да приеме реторика, че Русия и Украйна са еднакво виновни за войната, защото е ясно, че агресорът е Москва, а Киев - жертвата.

След като беше принуден да напусне Белия дом заради скандала с Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, без да подпише споразумението за природните богатства на Украйна (фонд с 50/50 вноски между САЩ и Украйна от приходите от тях за възстановяване на страната), украинският президент заяви, че все още е готов да положи подпис. „Ако сме се съгласили да подпишем споразумението за минералите, ние сме готови да го подпишем. Отношенията ни с Тръмп ще продължат, както и партньорската подкрепа за Украйна“, добави той.

⚡️ "If we agreed to sign the minerals deal, we are ready to sign it," – Zelensky on the U.S. agreement.



"Our relations with Trump will continue, as will partner support for Ukraine," the president added. pic.twitter.com/tsr3iJyxoC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2025

Последните официални изявления на Русия в отговор на предложеното споразумение между САЩ и Украйна за добива на полезни изкопаеми показват, че Кремъл се опитва да саботира сделката чрез наративи, насочени към украинската и американската аудитория. Кремъл твърди, че тази сделка за минералите не е от полза за Украйна, като същевременно заявява, че Русия може да направи по-добра оферта на Съединените щати. Това показва, че Москва разглежда споразумението като вредно за нейните цели, анализира ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Причината е, че режимът на диктатора Владимир Путин разглежда сделката като дългосрочна инвестиция на Вашингтон в Украйна и в суверенитета ѝ.

От екипа на Тръмп пък продължават да обиждат Володимир Зеленски. Съветникът по националната сигурност Майк Уолц го сравни с досадна „бивша приятелка“. Той каза, че САЩ се съмняват в желанието на Зеленски да прекрати войната и не вярват, че той преговаря добросъвестно. Какво тогава биха казали американците за издирвания от съда в Хага диктатор Владимир Путин, който до момента не е обявил нито една възможна отстъпка и не е дал повод да се смята, че иска истински мир. За разлика от него, Зеленски заяви, че е готов да напусне поста си, ако Украйна влезе в НАТО: Миротворци - не, замразяване на фронта - не: Русия ясно показва, че не иска мир (ВИДЕО).

Trump’s national security advisor humiliates Zelensky, comparing him to an annoying "ex-girlfriend"



Waltz stated that the U.S. doubts Zelensky’s willingness to end the war and does not believe he is negotiating in good faith.



Michael Waltz said that America needs a Ukrainian… pic.twitter.com/UlYyylB4tA — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2025

Уолц заяви, че Америка се нуждаела от украински лидер, „с когото може да прави бизнес“.

Самият американски президент, говорейки за себе си в трето лице, написа в социалната си мрежа Truth Social: „Сега Зеленски няма да има друг избор, освен да отстъпи и да приеме условията на Тръмп. Ето я и гениалната част - Тръмп всъщност предпазва Украйна, без да вкарва САЩ във война". Тръмп посочва, че със сделката с минералите той гарантирал участие на американците в украинската минна индустрия, затова Русия няма да нападне - защото ако атакува "американските животи", то САЩ ще трябва да отвърнат, заплаши президентът. "Не бива да подценявате Доналд Тръмп. В тази шахматна партия той е с 10 хода пред всички“, завършва публикацията си републиканецът.

Trump on the social network Truth Social: 'Now Zelensky won’t have any other choice but to retreat and accept Trump’s conditions. You shouldn’t underestimate Donald Trump. In this chess game, he’s 10 moves ahead of everyone.' pic.twitter.com/1HfPdwtAXy — WarTranslated (@wartranslated) March 2, 2025

„Новата администрация бързо променя всички външнополитически конфигурации“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по държавната телевизия в неделя, цитиран от The Washington Post. „Това до голяма степен съвпада с нашето виждане".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко увеличение в интензивността на сраженията по протежение на фронта в Украйна и в руската Курска област за последните 24 часа отбелязва в сутрешната си сводка от 3 март Генералният щаб на украинската армия. Бойните сблъсъци са общо 109, което е с 12 повече на дневна база. Намалява броят на използваните от руснаците авиационни бомби (КАБ) - 126 спрямо 146 (от тях 30 са на руска територия - в Курска област), но изстреляните артилерийски снаряди от тяхна страна са с 400 повече - над 5600. Използваните 2375 FPV дрона "камикадзе" са с 625 по-малко на дневна база.

Най-горещо е било направлението в региона на Курск с 30 отбити руски пехотни атаки от страна на украинските въоръжени сили, твърди генщабът на Украйна. На второ място е Покровското направление с 18 спрени нападения. Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", съобщава, че в Покровското направление "нещата постепенно стават трудни" за руснаците. В южното от него Новопавловско направление е имало 5 атаки. На трето място е Лиманското направление с 15 руски пехотни нападения, а четвърто е Торецкото с 14. В нито един друг сектор от фронта няма двуцифрен брой атаки на силите на Путин през последното денонощие, твърди генщабът на украинската армия.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че в Курска област руснаците напредвали в северния участък на украинския плацдарм. "Нашето знаме е забито в северната част на селището Нова Сорочина. Отбелязва се, че руските въоръжени сили са пресекли държавната граница със Сумска област на още едно място - десантчици са изтласкали украинските въоръжени сили от Журавка и разширяват зоната за контрол по границата", твърди каналът. Няма геолокализирани кадри за доказателство. Случва се през границата между двата региона да проникват диверсионни групи.

Що се отнася до Новопавловското направление, украинците вкарвали резерви в село Константинопол, твърди "Два майора". Това е важен отбранителен център за ВСУ. "Противникът запазва тактиката си за задържане на позиции на всяка цена, за да има време да подготви нови линии на запад", посочва руският канал. И съобщава, че Скудно било вече под руски контрол - става въпрос за района, намиращ се северно от Велика Новоселка. Руското военно министерство вече обяви селището за "освободено", без да се позовава на конкретни доказателства.

Руските канали твърдят, че в Запорожка област боевете продължават в района на Пятихатко, а руските въоръжени сили напредвали по посока на село Шчербаки. Става въпрос за западната част на региона, близо до административната граница с Днепропетровска област.

(КАРТА) Украински източници потвърждават, че северно от Купянск украинските сили са провели настъпателни операции, като са си върнали значителна част от земите и отново достигнали почти до Синковка. Сраженията продължават, като украинците се опитват да навлязат по-дълбоко.

Война на дронове

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са свалили 46 дрона чрез противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи, а други 31 безпилотни летателни апарата са били обезвредени с електронно заглушаване, гласи сводката на ВВС. Руснаците са атакували с общо 83 дрона, което означава, че 6 от тях са пробили през ПВО.

Свалените дронове са в Харковска, Полтавска, Сумска, Киевска, Черниговска, Черкаска и Днепропетровска област. "В резултат на вражеската атака са засегнати Харковска, Сумска, Киевска, Черкаска, Днепропетровска и Запорожка област", съобщават ВВС на Украйна.

В Харков има 8 ранени, включително 7-годишно дете, в резултат на нападение срещу жилищна сграда. Нанесени са щети и на три къщи - почти 150 прозорци са избити, съобщи кметът Игор Терехов.

Русия планира още по-масирани атаки - тя има за цел да изстрелва около 500 дрона „Шахед“ и други безпилотни самолети в Украйна едновременно всеки ден, заяви заместник-началникът на украинското разузнаване Вадим Скибицки.

⚠️ Russia plans massive attacks: they aim to launch around 500 Shaheds and drones across Ukraine simultaneously every day, says Ukrainian intelligence deputy chief Skibitskyi. pic.twitter.com/rPwgxRJG7u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2025

Междувременно в Уфа беше подпален нефтопреработвателен комплекс - явно Украйна не е останала длъжна на Русия.

Last night, Ukrainian UAVs struck one of Russia's largest oil refineries—"Bashneft" in Ufa. The refinery, which supplies jet fuel, diesel, and lubricants to the Russian army, is now on fire. It processes ~20M tons of oil annually.



Russia's MoD claims to have downed 7 drones… pic.twitter.com/bbpQPO0j7k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2025