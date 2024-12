Украинският външен министър Андрий Сибиха, който говори на срещата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Малта на 5 декември, категорично се противопостави на всякакви споразумения, наподобяващи тези от Ялта или Минск, които биха могли да узаконят руската агресия.

„Русия иска втора Ялта или поне трети Минск. Тя иска свят на зони на влияние, където властта диктува правилата, променя границите и лишава хората от правото им на свобода. Но ние сме категорични: няма да има "Ялта-2" или "Минск-3"“, заяви Сибиха пред останалите дипломати.

Това е препратка към конференцията в Ялта от 1945 г. за разделяне на сферите на влияние в Европа след Втората световна война между СССР и западните сили и неуспешните споразумения от 2014-2015 г. от Минск I и II за прекратяване на войната в Донбас (Източна Украйна).

Сибиха обвини Русия, че използва „мирните планове“ като претекст да продължи агресията си. „Видяхме какво означава руският мир в Буча, Мариупол, Изюм. За тях той означава масови гробове, руини на градове и убити украински цивилни. Украинските деца са отвличани, имената им са променяни и те са насилствено асимилирани в руската култура“, каза той.

Украинският външен министър добави, че Русия не е истински заинтересована от преговори. Той призова международната общност да се съсредоточи върху действията на Москва, а не върху думите ѝ. „Русия продължава да разширява войната“, предупреди Сибиха.

Неведнъж диктаторът Владимир Путин и министрите му са доказвали и на думи, и на действия, че нямат желание за справедлив мирен процес за Украйна, а искат капитулация:

Преди срещата във Валета - по време на срещата на външните министри на страните от НАТО в Брюксел - Андрий Сибиха занесе Будапещенския меморандум от 1994 г. за гаранциите за сигурност, които Украйна получава в замяна на отказ от ядрените си оръжия от съветската епоха (сред гарантите е и Русия). Той обяви, че всякакви алтернативи на членство на страната в НАТО са неприемливи: Украйна официално се отказа от всякакви гаранции за сигурност, които заместват членството в НАТО.

Във формат ООН пък Русия демонстрира доколко сериозно гледа на мира, на цивилизованите методи и на по-малкия си съсед и правото му да съществува. Представител на Руската федерация се смееше в залата, докато украинският представител разказваше за ракетен удар, при който са загинали Евгения Базилевич и трите ѝ дъщери в западния град Лвов.

На срещата на ОССЕ в Малта присъства и руският външен министър Сергей Лавров, който е на първо посещение в ЕС след началото на пълномащабната война. Сибиха нарече Лавров военен престъпник и напусна пленарната зала в знак на протест преди обръщението на Лавров. Няколко други външни министри и дипломати последваха примера му.

