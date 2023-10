Украйна разработи собствени далекобойни ракети

Следете развитието на войната в Украйна тук

След началото на руската инвазия Украйна предприе сериозни стъпки към разширяване на собственото си оръжейно производство – арсеналът на Украйна във войната срещу Русия се разширява и става все по-сериозен. Това става ясно както от медийни публикации, така и от изявления на официални украински лица.

Главният секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна Олексий Данилов вече публикува видео в социалните мрежи, показващо изстрелване на нова украинска ракета. Не е ясно каква точно е тя, но е вероятно да е модифициран модел на "Нептун" - Р-360 "Нептун", за която има информация, че има и система за насочване с GPS. С две такива ракети, които по принцип са противокорабни, се счита, че беше потопен флагманът на Руския черноморски флот "Москва": Украйна приложи "руский военный корабль, иди на ..." на флагмана на Руския черноморски флот

Междувременно, беше публикувано видео и на тестове на камикадзе-дронове. Видеото е знаково, защото се счита, че точно с такива дронове Украйна нанесе унищожителен удар на руска територия. Става въпрос за атакуваното на 27 август, 2023 година летище в Курск. Тогава бяха поразени четири Су-30, един МиГ-29, но не само: СБУ: Руски самолети, ракетни системи и радари са минало след атака с дронове (ВИДЕО)

Cardboard kamikaze drone test flights. On the night of August 27, these drones were reportedly used to attack Kursk airport. It is said four Su-30, one Mig-29 a S-300 radar complex and two Pantsir-S1 air defense systems were damaged during this attack. pic.twitter.com/UykocaLC5D