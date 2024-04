Украйна развали и Октомврийската революция за Путин: Най-старият кораб на бойно дежурство е с щети (СНИМКИ)

Става въпрос за "Комуна" - плавателен съд, построен през 1912 година и пуснат на вода през 1915 година. Корабът е съвременик на Октомврийската революция.

Съгласно сателитни данни, анализирани от публичната разузнавателна платформа OSINT, корабът се е намирал на кей 14, а не в залива Сухарная. Това означава, че действително плавателният съд може да е бил подпален от падащи от свалена ракета отломки и осколки, тъй като първите данни за случилото се тази сутрин са за опит за обстрел на обекти в Сухарная. Там изглежда е имало голям руски десантен кораб:

OSINT intelligence revealed damage to the "Kommuna" in Sevastopol



It may have been caused by debris from a missile intercepted over the harbor.



Observers emphasize the significance of this destruction. The "Kommuna" is a unique salvage vessel, launched in 1915, akin to the…