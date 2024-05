Украйна: Руските загуби при Харков до момента, разтягане на фронта и ново оръжие за Киев (ВИДЕО)

"Започвайки от 10 май, към настоящия момент в Харковското направление руските нападатели вече са загубили 1974 души жива сила (убити и ранени) и 342 единици оръжие и военна техника", гласи съобщението. "Ситуацията е под контрол", смята генщабът, а по-късно посочи в сводката си, че на 20 май руснаците са загубили 26 убити и ранени войници, унищожени са 15 оръжия и военна техника. Това прави жертвите точно 2000, според изчисленията на украинската армия.

Разтягане на фронта

Всичко това идва на фона на все по-разпространяващите се съобщения и от руска, и от украинска страна за разширяване на фронта в северната част на Украйна, тъй като силите на диктатора Владимир Путин гледат и в посока Сумска област. Зам.-командирът на украинската Трета щурмова бригада, действаща в северната част на Харковска област - Максим Жорин, съобщи на 20 май, че руски сили, включително чеченски, се струпват по посока на Суми, но ограниченият брой руски военнослужещи подсказва, че руската цел е да привлече и фиксира украинските сили в района на международната граница.

В свой анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, посочва, че руската групировка в Курска област се състои от 9000-10 000 души. Курска област на Русия граничи със Сумска област на Украйна.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) продължава да оценява, че дори ограничена руска активност в други райони на международната граница под прага на руските настъпателни операции може да доведе до разтягане на украинските сили на по-широк фронт. Руснаците ще могат да привличат и фиксират украинците там, докато Москва заплашва с проникване в други гранични райони извън северната част на Харковска област, твърдят анализаторите.

Нова военна помощ за Украйна

Добри новини за Киев долетяха от две европейски държави. Нидерландия ще достави на Украйна още една партида бойни машини на пехотата YPR-765, потвърди нидерландският министър на отбраната Кайса Олонгрен. Може да се каже, че YPR-765 е подобна на M113. От Амстердам вече са изпратили около 200 такива машини на украинците.

The Netherlands will supply another batch of YPR-765 IFVs to Ukraine, Dutch Minister of Defense Kajsa Ollongren confirmed. The YPR-765 is a relative of the M113. The Dutch have already sent roughly 200 of these to Ukraine. pic.twitter.com/2CRzgGOnWv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

Испания ще изпрати на Украйна нов пакет военна помощ, който ще включва танкове "Леопард" (Leopard 2A4) и ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot). Освен това на Киев ще бъдат предоставени различни 155-милиметрови боеприпаси, системи за борба с дронове, системи за наблюдение и проследяване и др., заяви испанският министър на отбраната Маргарита Роблес. По думите ѝ - Мадрид ще продължи да предоставя подкрепата, "която Украйна заслужава и от която се нуждае - възможно най-спешно". Тази помощ идва на фона на поредните призиви на украинския президент: "Помощта за Украйна се бави твърде много": Зеленски поиска по-силно ангажиране на Запада във войната (ВИДЕО).

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин потвърди нежеланието на Белия дом да одобри използването от страна на Украйна на оръжия, предоставени от Щатите, за нанасяне на удари по военни обекти в Русия. След срещата на Контактната група по отбраната на Украйна (известна още като формат "Рамщайн") на 20 май Остин заяви, че САЩ очакват, че Украйна ще продължи да използва американските оръжия "по цели в Украйна". Преди дни държавният секретар Антъни Блинкен каза от Киев, че решението е именно в ръцете на украинците.

Нова рокада на Путин в руското военно министерство

Важна новина е, че диктаторът Владимир Путин уволни още един близък до Сергей Шойгу държавник - руския заместник-министър на отбраната генерал-полковник Юрий Садовенко. Замени го с бившия зам.-министър на икономиката и настоящ одитор на Сметната палата на Съвета на федерацията Олег Савелиев. Садовенко заемаше длъжността си от януари 2013 г. В руското информационно пространство се говори, че той може да стане обвиняем по наказателно дело за нарушаване на антикорупционните закони - следвайки "примера" на Тимур Иванов.

Руски военни блогъри отбелязаха, че назначаването на Савелиев е в съответствие с усилията на Кремъл да подобри военната икономика. Той има опит в надзора на одити на дейности в областта на отбраната, националната сигурност и правоприлагането. Преди това Путин смени Шойгу с икономиста Андрей Белоусов начело на военното ведомство: "Войната се печели с икономика": Защо Путин назначи Андрей Белоусов за военен министър?

Войната в Украйна: Руската офанзива при Харков

В Харковското направление, където руснаците атакуват към град Вовчанск (Волчанск на руски език) и село Липци, броят на бойните сблъсъци спрямо изминалото денононощие е намалял почти два пъти. На 20 май руските сили са направили пет опита да пробият отбраната на украинските войски, твърди генщабът на Украйна в сводката си от снощи. "Двубоите все още продължават на три места", гласи информацията, като третото място е селището Старица. Нямало е атаки към Зелено, където руснаците искат да разширят фронта.

Ukrainian forces inside Vovchansk using the FGM-148 Javelin ATGM to target Russian heavy equipment. pic.twitter.com/IjSWeqPSpq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

От Харковската областна администрация вчера съобщиха, че ВСУ контролират около 60% от Волчанск. "Ситуацията на фронта е трудна, но не и катастрофална", заяви председателят на Съвета за национална сигурност Олександър Литвиненко.

Междувременно руският Телеграм канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на Министерството на отбраната в Москва Михаил Звинчук, твърди, че руснаците контролират почти половината от Волчанск. "След като овладяха комплекса от сгради на агрегатните заводи, предните групи достигнаха до разрушения мост на улица "Привокзална"", твърди каналът.

Руският пропагандист Семьон Пегов твърди, че отишъл лично да види с очите си какво става в Харковска област. "Въпреки че руските сили уверено държат инициативата в тази посока, това не може да се нарече лесна разходка. Украинските въоръжени сили прехвърлят все повече резерви във Волчанск, а в небето има все повече вражески безпилотни самолети", пише той в канала си WarGonzo.

Още: Губернатор на Харковска област: Водят се сражения за всяка къща близо до руската граница

Останалите направления на фронта

През изминалото денонощие по протежение на фронта е имало 95 бойни сблъсъка, твърди Генералният щаб на украинската армия.

(КАРТА) Руското министерство на отбраната обяви, че е окупирало село Белогоровка, разположено на границата между Луганска и Донецка област. Само че Украйна посочва това твърдение като лъжа. Анализаторите от групата DeepState казват, че в селото няма значителни промени. Само през последните два дни парашутистите от 81-ва отделна авиомобилна бригада са унищожили или обезвредили шест руски танка и девет бойни машини на пехотата, добавят те.

The Russian MoD today claimed it occupied Bilohorivka in the Luhansk region, but this is false. In fact, several Russian mechanized attacks were repelled. Here, one of them was visualized. Work by the 81st Airmobile brigade.



Fighting is ongoing on the eastern outskirts. pic.twitter.com/mJ9e4NAoc2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

"Рибар" пише само за успешно нападение на руснаците срещу украински позиции в Белогоровка, като не споделя мнението на руското МО за превземане на селището. Става въпрос за Северското направление, където според генщаба на Украйна е имало три отбити атаки и боевете продължават в района на Белогоровка.

(КАРТА) В направлението Краматорск - т.е. Часов Яр - украинците са отблъснали 13 атаки. Според военния и политически анализатор на германския таблоид Bild Юлиан Рьопке руските сили достигнали канала при Часов Яр от юг. "Засега няма данни да са влезли в квартала, но всички околни окопи изглеждат заети. Руските танкове могат да се приближат до сградите и да стрелят от близко разстояние", пише той. "Рибар" посочва, че вървят тежки боеве, а от южния фланг руснаците поемали още по-голям контрол.

GUR KRAKEN at work in Chasiv Yar. For several days, Russians have increased mechanized assaults on the eastern outskirts of the city. Dozens of heavy equipment have already been destroyed and no single attack was succesful. pic.twitter.com/xbkCvyRXZG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

В Купянското направление е имало 13 отбити руски атаки, като боевете продължават край Синковка и Стелмаховка.

Отново най-горещо е в Покровското направление с 25 нападения. Седем от битките продължават, написа снощи генщабът на Украйна. "Войските ни използват мерки за граничен контрол и се прегрупират в определени райони", гласи информацията.

A Russian mechanized assault thwarted by the 47th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/PKro0HkFrm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

Кадри от Соловиево, Покровското направление:

В Кураховското направление – т.е. Георгиевка, Парасковеевка, Новомихайловка и Водяне – украинците са отбили 8 вражески атаки. Най-интензивни са нападенията на руснаците при Нетайлово. Според "Рибар" те напредват в този район.

В сектор Времеевски руснаците са се провалили в опита за напредък към Старомайорско, твърдят украинците. Също така не успяват да изместят украинските сили от предмостието им в Кринки на р. Днепър, Херсонска област.

При Урожайно, на юг от Велика Новоселка, руснаците изпитват големи проблеми с военната техника заради постоянния обстрел на украинците. Ето пример:

Another Russian attack towards Urozhaine, where Russians actively assault the southern part of the village which was liberated by Ukrainian forces during the summer offensive in 2023. Several pieces of heavy equipment and personnel were destroyed. pic.twitter.com/RXWNEmUvdK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2024

(КАРТА) Геолокализирани кадри потвърждават руското присъствие по-дълбоко в Работино - по направлението Орехов-Токмак-Мелитопол в Запорожка област. Освен това една траншея, която очевидно е била "сива зона", е заета от руски войници. Руснаците вече контролират над половината от селото, което Украйна освободи по време на лятната си контраофанзива през 2023 г., твърди един от най-изкъсо следящите войната профили в Twitter - NOELReports.

Рьопке също алармира - руските сили са в най-северните руини на Работино. "За мен това е определението за окупация на селото", твърди той.

#NewsMap

Russian invasion forces remain present / again present in #Robotyne's most northern ruins. For me, this is the definition of occupying the village. pic.twitter.com/bxXx3DbxFS — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 20, 2024

(КАРТА) Източно от Работино, близо до Върбово, през последните няколко дни руските войски отбелязват постепенни успехи. Русия вече контролира район, който преди това е бил първа линия на отбрана западно от селището.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи на 21 май, че сутринта и през нощта дежурните системи за противовъздушна отбрана унищожили една ракета Vilkha MLRS и два безпилотни летателни апарата над територията на Белгородска област. Още един дрон е свален над Курска област, твърди руското МО.

