При Харков руснаците бъркат заради Путин: Украински експерт (ВИДЕО)

(КАРТА) Безспорно, вниманието сега е съсредоточено върху Харковска област и двете направления на руската операция там – град Вовчанск (Волчанск на руски, на 5-6 километра южно от границата с Русия) и село Липци, което се намира западно от Вовчанск. И на двете места няма руски напредък, твърдят украинците. Украинският генщаб обаче посочва, че при Липци руснаците се мъчат да разширят фронта на изток, към село Зелено и използват "умни" авиационни бомби. Отчетени са 12 бойни слъсъка за денонощието, половината са при Липци.

"Благодарение на прехвърлянето на няколко пехотни батальона на място и укрепването на отбраната, Въоръжените сили на Украйна успяха до известна степен да намалят темпото на настъплението на руските въоръжени сили", признава популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

The town almost doesn't exist



Ukrainian media showed a bird's eye view of Vovchansk, which Russia is trying to seize. pic.twitter.com/cHnLQcaDCN — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2024

За пръв път виждам планирането и организацията на бойните действия да се извършват на база теории на конспирацията – така украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира действията на руснаците и по-точно на командващия Ленинградския военен окръг генерал Александър Лапин. Машовец твърди, че с откриването на новия фронт в Харковска област руснаците всъщност са принудени да изтеглят свои части от други направления на фронта (той конкретно сочи Купянското и Краматорското направление т.е. Часов Яр), за да може руските части да удържат двата малки плацдарма в Харковска област. Според украинския военен анализатор причина за това е пряката намеса на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Машовец вече е категоричен, че изглежда заради Путин руснаците опитват да атакуват навсякъде с всичка сила и това значи да вкарват допълнителните си резерви, без никакъв остатък. Откъде обаче резерви за Харковска област – украинският военен анализатор предполага, че ще бъдат прехвърлени 1-2 мотострелкови полка от Запорожка област, 54-ти мотострелкови полк или 1 или 2 полка от 98-ма дивизия на руските ВВС, всичко това от Краматорска област т.е. Часов Яр. А защо – защото ако се прехвърлят руски части от Купянското направление за Харковското, ще се изгуби смисълът за едновременен пробив от север и от изток в Харковска област: Провалил се в Украйна и руган от Кадиров генерал ще води Русия срещу НАТО

"За да продължи и още повече да увеличи темпа и обхвата на своите настъпателни действия в Харковското оперативно направление, руското командване очевидно трябва да установи системно снабдяване на своите предни части с всичко необходимо и да подсили тактическите си резерви, особено с бронирани превозни средства. Понастоящем украинската армия доста успешно осуетява това – косвено доказателство е, че руската армия почти не помръдва при Липци", пише Машовец.

Изглежда украински подкрепления за Вовчанск са изтеглени от Часов Яр, твърди в своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Конкретно за Вовчанск Машовец пише следното – руснаците стрелят все по-интензивно по цели в града с идеята да разчистят пътя на пехотата си, която опитва да се укрепи в района на месокомбината и старото летище на града. По-лесно за руските части ще е да мине и от запад, откъм линията Гатище – Синелниково, през гората, но там изглежда украинската армия държи позициите си и не позволява руски десант през река Вовча (Волча), добавя Машовец. Това негово твърдение е потвърдено и в цитирания по-горе обзор на руския военен телеграм канал "Рибар". Според украинския военен експерт, в близко бъдеще руснаците ще заложат на фронтална атака през позициите си в северните покрайнини на Вовчанск и ще опита все пак да премине река Вовча от запад, вероятно при Бугруватка. ISW отбелязва, че руснаците бомбардират с авиационни бомби мостове източно от Вовчанск, вероятно за да подобрят тактическата ситуация: Десетки кадировци са унищожени: Резултатът от удар на Украйна по украинска болница (ВИДЕО)

🎯Footage from the outskirts of Vovchansk, Kharkiv region. Units of the 36th Brigade hit a troop concentration of Russian infantry on the northern outskirts of the city. pic.twitter.com/q3O6XjONQL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2024

Критиките за защитата на Харковска област не спират

Междувременно, известният украински журналист Юрий Бутусов, създател на "Цензор.нет", продължава с критиките за украинската подготовка по отношение на руската операция в Харковска област. Той е категоричен – при Вовчанск няма никакви инженерни отбранителни съоръжения, само полеви укрепления без миниране, разстоянието между Харков и Вовчанск е оборудвано с отделни позиции и отбранителни възли. Има три отбранителни линии преди самия Харков, но не са изцяло завършени. Първата отбранителна линия е построена в село Липци, но поради някаква причина в низината, под терена с височини, които доминират над селото. Интересното е, че "Рибар" изрично пише, че височините са под украински контрол и че докато това е така, "едва ли ще бъде възможно напълно да се прочисти Липци". Бутусов напомня, че ако Липци падне, руснаците ще могат да изтеглят артилерията си напред (гаубици, оръдия) и да гледат вече към обстрели в близост до самия Харков.

"Военните казват, че изграждането на първата отбранителна линия с всички ресурси е трябвало да започне не по-далеч от 3-5 км от границата и тази линия трябвало да бъде направена дълбока", настоява Бутусов и дава пример от свои разговор с войници от 47-ми отделен инженерен батальон. Те му казали: "Да бъдем честни, имаше достатъчно време за изграждане на отбрана, врагът започна активно да обстрелва гранични райони едва през последните три месеца, преди това по границата имаше сива зона до 5 км, както от наша страна, така и от страна на врага, бойната активност беше много ниска. Може да се действа скрито, особено през нощта, дори и с оборудване на 5 км от границата. Тъжно е да го кажем, но в последните месеци, когато всички говореха за предстоящата руска операция, рядко минирахме подходи към позициите си, на някои места е извършено частично миниране".

Под тази публикация във Фейсбук има и кратък разговор между Бутусов и друг потребител, в който се стига до заключение, че грешките с укрепленията са направени още по времето на предишния главнокомандващ на украинската армия ген. Валерий Залужни.

Украинският журналист твърди и на база своите източници, че липсва контрол на качеството и последователност при оборудването на позициите като цяло – например нямало предвиден камуфлаж за огневи позиции на артилерията, сякаш никой не е чувал за разузнавателните и ударните дронове, ползвани в тази война.

Отделно, Бутусов обръща внимание на думи на украинския президент Володимир Зеленски как най-после никой не се оплаквал от недостиг на снаряди. Не се оплакват, защото освен проблеми с прякото командване нищо няма да стане, пише той. Според него, снарядите 155-ти калибър все още са в ограничено количество, но не само – имало дефицит и за минохвъргачки с по-малък калибър. "Всякакви боеприпаси в армията не стигат. Някои бригади, опитващи се да осигурят качествена бойна подготовка, са принудени да купуват за своя сметка и доброволци да им помагат дори с патрони 5,45 мм и 7,62 мм, както и много други видове боеприпаси", казва Бутусов: Зеленски: За първи път от две години нито една бригада не се оплаква от липса на снаряд

На този фон, зам.-главният секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев публикува в Телеграм позиция, че "санитарната зона" в Украйна трябва да обхваща на практика цяла Украйна - още едно доказателство какво мисли и готви режимът на Путин, а именно: заличаване на суверенитета на Украйна.

Войната в Украйна: Извън Харковска област

(КАРТА) И през вчерашния ден имаше брожение дали руснаците са успели пак да завладеят Работино – на 10 километра южно от Орехов, в Запорожка област. Превземането на това село беше най-големият успех на украинската контраофанзива през лятото на 2023 година. Брожението тръгна заради политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке – той написа, че Работино е паднало на база гелокализирани видеокадри, показващи руски войници в северните покрайнини на селото. Украинският генщаб категорично отрече, а един от украинските офицери в Работино нарече Рьопке "жълт журналист", обяснявайки как селото е сива зона, напълно разрушено и постоянно има боеве и обстрели, без нито една от двете страни да може да се укрепи в него. По-късно Рьопке се извини в профила си в Twitter с думите, че руски части преминали 2 километра през руините на Работино, стигнали до най-северните сгради и някои от тези руски части били избити там и се предали: ВСУ: Информацията на Bild за превземането на Работино от руснаците не отговаря на истината

(КАРТА) Иначе на 18 май най-горещо остава Покровското направление – 23 руски пехотни атаки. Там руснаците са се придвижили леко напред северно от Нетайлово и южно от Уманско – най-южните точки на сегашната линия на боеве, като за Нетайлово потвърждава украинският телеграм канал Deep State, а руският военен телеграм канал "Рибар" твърди, че руски части превзели местното училище в центъра на селото. Украинският генщаб обръща внимание, че руската армия е увеличила усилията си най-после да превземе Нетайлово.

The 47th Mechanized repelled yet another Russian mechanized assault in the Prokovsk direction. Several pieces of heavy equipment were destroyed. pic.twitter.com/DlcnBaBaDs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2024

В Краматорското направление, т.е. Часов Яр, има 15 неуспешни руски пехотни атаки за денонощието. Има и видеокадри от пореден руски опит за пробив с тежка бронирана техника – неуспешен. Заради добрата работа на украинската армия в случая Володимир Зеленски лично изказа благодарности. Според украинските данни, руснаците все така не успяват да пробият по фланговете на Часов Яр (Клеещевка и Андреевка от юг, Калиновка – Богдановка от север).

Yesterday, a large Russian mechanized assault towards Chasiv Yar was repelled by GUR unit KRAKEN. Russians have still not managed to grab a foothold inside the city nor the outskirts due to stiff Ukrainian defense. Several pieces of heavy equipment were destroyed. pic.twitter.com/GnCHqcPdIQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 18, 2024

В Кураховското направление т.е. Красногоровка и Парасковиевка, е имало 11 руски пехотни атаки, толкова са били и в Купянското направление. За Красногоровка "Рибар" пише, че половината от населеното място е под украински контрол.

ВВС на Украйна съобщава и за руски обстрел с дронове "Шахед" тази нощ - общо 37, всичките са свалени по официални данни - в Киевска, Одеса, Николаевска, Сумска, Житомирска, Черкаска и Херсонска област, както и над Виница.

