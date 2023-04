Украйна след поредното руско зверство: Пътят към мира е F-16

Кулеба нарече атаката, която отне живота на най-малко 17 души, включително 3 деца, "отговор на Москва на всички мирни инициативи".

"Пътят към мира е да изгоним Русия от Украйна. Пътят към мира е да въоръжим Украйна със самолети F-16 и да защитим децата от руския терор", написа министърът в Twitter.

Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror.