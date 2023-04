Всичко е в кръв: Украинка показа дома си след руския ракетен удар в Уман (ВИДЕО)

На кадрите се виждат изпочупени мебели, избити прозорци и балконска врата, а целият под и ръцете на жената са изцапани с кръв.

"Ракетата попадна в нашата къща. Всичко е в кръв, стъклата са изпочупени. Децата спяха тук, добре че всички са живи. Нямаме вече прозорци, нямаме нищо, толкова се изплаших. Никога не съм си мислила, че това може да се случи. Мразя ви“, казва жената, обръщайки се към руските нашественици.

Припомняме, че тази сутрин, 28 април, руските военни изстреляха ракета по многоетажна жилищна сграда в Уман, Черкаска област. Според последните данни жертвите вече са 17, сред които и две 10-годишни деца, а вече има данни и за трето загинало дете.

Междувременно руското военно министерство реагира изключително цинично на случилото се. В официалния си канал в „Телеграм“ от ведомството коментират атаката с думите „Точно в целта“.

"A rocket hit our home. We're all covered in blood. Children slept here, thank God we're all alive. All our windows are gone. We're all covered in blood. I was so scared" - this seems to be a video from the building in Uman, hit by a Russian rocket.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/WbJjFrDPnK