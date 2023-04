Две деца са сред жертвите на ракетния удар в Уман, руското МО: "Право в целта" (ВИДЕО)

По-рано днес се съобщаваше за шестима убити цивилни и 17 ранени вследствие на атаката по града, намиращ се в Черкаска област.

The first minutes after the #Russian attack on a multi-storey building in #Uman . pic.twitter.com/sOgYmmlZL8

Според губернатора Игор Табурец броят на жертвите ще бъде актуализиран, докато спасителите продължават да търсят хора под развалините. Русия удари 9-етажна жилищна сграда в Уман в ранните часове на 28 април по време на масирания си ракетен удар срещу Украйна.

Украинската ПВО е свалила 21 от 23 ракети и два дрона. В Днепро също има жертви, две на брой - жена и двегодишната ѝ дъщеря.

Междувременно руското Министерство на отбраната реагира цинично на случилото се. В официалния си канал в „Телеграм“ МО в Москва коментира атаката по многоетажната жилищна сграда в Уман с думите „Точно в целта“.

"Exactly on target"



This is how the #Russian Ministry of Defence commented on the attack on a multi-storey building in #Uman which killed eleven people. pic.twitter.com/5nEaQkLEOk