Украйна: Удължихме зърнената сделка с 4 месеца

През юли Украйна и Русия подписаха отделни споразумения с Турция и ООН, явяващи се като посредници, за да може да се вдигне руската блокада на черноморските украински пристанища. Тя бе наложена след началото на пълномащабната инвазия на Владимир Путин през февруари.

In #Istanbul it was agreed to extend the "grain corridor" for four months, reports Minister of Infrastructure of #Ukraine Oleksandr Kubrakov. pic.twitter.com/ZwbNswwOEv