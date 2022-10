Украинците атакуваха втория най-голям кораб на Руския черноморски флот (ВИДЕО)

Потвърждение, че е имало успешна атака дава и съобщение на руското военно министерство. От него става ясно, че заради атаката Русия няма да спазва споразумението за свободен износ на зърно от украински пристанища, защото ударените кораби, според руската версия, участвали в обезпечението на т.нар. зелен коридор за плавателни съдове, които изнасят зърното от Украйна.

Видеа от атаката вече се появиха в социалните мрежи. Според информацията от профила на Геращенко, корабът е поразен успешно. Дали всичко ще приключи както с крайцера "Москва" все още не е съвсем ясно: Украйна приложи "руский военный корабль, иди на ..." на флагмана на Руския черноморски флот

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol . pic.twitter.com/3VjIZlPetk

Всъщност, при атаката са ударени няколко кораба, става ясно от написаното в профила на Геращенко. Източници на украинското разузнаване твърдят, че са поразени "най-малко 3 кораба". "Адмирал Макаров" е корабът, от който бяха изстреляни крилати ракети "Калибър", убили 27 души в украинския град "Виница": Ужасът от руския ракетен удар срещу Виница - запечатан на ВИДЕО

Рано сутринта съобщение за атаката се появи в руски и украински източници, само че тогава руските данни бяха, че нямало повредени обекти и че всички дронове, използвани за атаката, били унищожени. Дори и там обаче има признание за силни взривове. Освен това стана ясно, че движението на кораби в залива на Севастопол е спряно.

Какво последва като официална реакция от руска страна: Русия обяви край на сделката за украинското зърно

ОЩЕ: Руснаците губят и при Бахмут, украински пробив в Луганска област подлуди Кадиров

It was from that frigate that rockets were launched at Vinnytsia, when a 4-year-old girl Liza and other peaceful Ukrainians died