Украйна в действие: Обекти на "Лукойл", "Роснефт", "Транснефт" и "Сибур" пламнаха в 3 руски области (ВИДЕО)

През изминалата нощ - 28 срещу 29 януари - украински дронове са атакували обекти на „Лукойл“, „Сибур“ и „Роснефт“ в две руски области - Нижни Новгород и Смоленск. Това установи руският опозиционен Telegram канал ASTRА, след като акцентът на поредната бурна нощ във войната в Украйна стана ясен - уцелена е петролната рафинерия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", която е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Русия и също така е новатор: Как все отломки от дронове: Висока стойност на подпалена от Украйна рафинерия на "Лукойл" и руска ирония (ВИДЕО).

Reported as the results of hits by Ukrainian UAVs targeting Lukoil-Nizhny Novgorodnefteorgsintez in Kstovo, Nizhny Novgorod Oblast in Russia. pic.twitter.com/xqb7ruCgi2

„В резултат на отблъскването на атаката на безпилотни летателни апарати, отломки паднаха на територията на предприятието „Сибур-Кстово“ (Нижегородска област), което предизвика пожар. В момента на мястото работят пожарникари от руското Министерство на извънредните ситуации. Няма пострадали, персоналът е преместен на безопасно разстояние“, се казва в изявление на пресслужбата на предприятието. "Сибур" е руска нефтохимическа компания, основана през 1995 г.

Запалила се е инсталацията за производство на етилен и пропилен ЕП-300, установи ASTRA.

Както е посочено на уебсайта на нефтохимическия завон, той произвежда етилен, пропилен, бензен и редица въглеводородни фракции. В същото време украинските медии пишат, че той произвежда компоненти за взривни вещества.

Според източници на ASTRA друг дрон е паднал в същата индустриална зона - близо до петролната рафинерия „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“. Дронът не се е взривил и няма нанесени щети, твърди каналът.

Кадри в социалните мрежи показаха, че пожарът е такъв, че сякаш гори целият хоризонт. Губернаторът Глеб Никитин призна, че са "паднали отломки от дрон" и е "избухнал пожар".

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди нападението в Нижегородска област и заяви, че след удара с дронове на територията на съоръжението е бил регистриран мощен пожар. Безпилотните летателни апарати са поразили петролната рафинерия, посочиха от генщаба.

Освен това сутринта два дрона са паднали върху обект на „Роснефт“ в Смоленска област. Става дума за неработещото петролно депо „Роснефт-Смоленскнефтепродукт“. По данни на ASTRA - единият от дроновете е попаднал в празен резервоар, а другият е паднал на територията на петролното депо и не се е взривил.

Друг дрон е повредил покрива на производствения цех на металообработващото предприятие „Рус снаб комплект“ в Твер.

Преди това беше съобщено и за нападение срещу 23-ти арсенал на ГРАУ в село Октябърски в Тверска област. ГРАУ е Главното управление на ракетната и артилерийската промишленост към Министерството на отбраната на Руската федерация.

According to Russian media, today, the 23rd GRAU arsenal in the village of Oktyabr'skii, Tver region, was hit by drones. Over 20 UAVs targeted the ammunition depot and nearby military base, causing damage to buildings. The attack also hit the "Andreapol" oil pumping station,… pic.twitter.com/sU8rhSpXn3