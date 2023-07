Украйна в НАТО: Има официално решение за бъдещето (ВИДЕО)

"Ние потвърдихме, че Украйна ще стане член на НАТО и се съгласихме да отменим изискванията за план за действие за членство в алианса. Това ще промени пътя за присъединяване на Украйна към НАТО и вместо двуетапен, това ще бъде едноетапен процес", каза Столтенберг на официална пресконференция във Вилнюс.

Според Столтенберг срещата на върха на НАТО също така е постигнала съгласие за създаването на съвет Украйна-НАТО, както и за многогодишна програма за подкрепа, насочена към привеждане на украинските въоръжени сили до стандартите на НАТО. Той бе категоричен, че това, заедно с останалите важни решения от днес за военна помощ за Украйна, изпращат силно послание на подкрепа за Киев.

