Франция дава на Украйна далекобойни ракети, Германия - Patriot и танкове (ВИДЕО)

"Франция ще предостави на Украйна крилати ракети с голям обсег Scalp –("Скалп"), за да помогне на силите на Киев да поразяват цели дълбоко зад руските линии, заяви Макрон, цитиран от Le Monde.

#France has decided to transfer long-range missiles to #Ukraine to support the #Ukrainian Armed Forces' offensive, #Macron has said. Norway increases its military aid fund for Ukraine to $900m. pic.twitter.com/8TXUOlEuyO

Украйна вече получи такива далекобойни ракети от Великобритания - под името Storm Shadow. Все още няма уточнение какъв брой Scalp ще получи Киев от Париж. Франция разполага с по-малко от 400 такива ракети.

Scalp/Storm Shadow е англо-френско оръжие с обсег на действие около 300 км - най-дългият от всички западни оръжия, доставяни на Украйна досега.

От своя страна, Германия ще обещае още 700 млн. евро военна помощ за Украйна във вторник, съобщиха правителствени източници пред AFP.

Der Spiegel пък пише, че сега Германия ще снабди Украйна с две ракетни системи Patriot ("Пейтриът"), 25 танка "Леопард", 40 бойни машини на пехотата "Мардер", 20 000 артилерийски снаряда и други оръжия на стойност 600 милиона евро.

Берлин, вторият по големина доставчик на оръжия за Киев, вече обяви нов пакет оръжия на стойност 2,7 млрд. евро през май - преди посещението на президента Володимир Зеленски.

Междувременно Норвегия увеличава фонда си за военна помощ за Украйна на 900 млн. долара за тази година - 4 пъти повече от предходната, съобщи "Ройтерс".

"Norway committed to a five-year plan to support Ukraine in the military, economic and humanitarian spheres. Their future is in NATO," the country's representatives said at the NATO summit. pic.twitter.com/OW9gdRkel8