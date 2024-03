Путин се фиксира върху Украйна и пренебрегва опасността от радикалния ислям (ВИДЕО)

Тезата му – украинската армия използва все по-голям набор от "химични вещества" срещу руската и това било "систематично", можело да има и по-големи провокации. Всъщност Украйна отдавна дава данни как руснаците ползват химически оръжия: Зловещо: Русия все по-често използва химически оръжия срещу украинската армия

Колкото до венеца на руската пропаганда – този за билабораториите, припомнете си: Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) основен акцент е терористичният акт в "Крокус Сити Хол". Основното заключение - "Ислямска държава" носи отговорността и не защото някой ѝ е поръчал, а защото иска и може да извърши такова зверство. Руските служби са игнорирали предупрежденията на американските заради политическата линия на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Освен това – режимът на Путин се фиксира и в този случай върху Украйна, а пренебрегва опасността от радикалния ислям за Русия предвид Кавказкия регион и Централна Азия, където има много исторически контекст: ИДИЛ и касапницата в Москва: Очевидните сигнали, за които Путин си затваря очите

The 100th Territorial Defense Brigade hit a Russian T-80 tank. Followed by a big explosion. pic.twitter.com/G5W43Txckp

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия остава без особена промяна и без да има някакъв пик в тежестта на боевете на дневна база. Общо има 57 бойни сблъсъка по украински данни. Отново номер едно и най-горещо е Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка). Интересното е, че украинският генщаб съобщава за 22 отбити руски пехотни атаки при Новомихайловка и това е била най-значимата точка на боеве в това направление за последните 24 часа. На второ място е Лиманското направление – 15 отбити руски пехотни атаки, по линията Терно – Ямполовка – Роздоловка, както и при Билохоровка. При Авдеевка и при Бахмут има само по 4 отбити руски пехотни атаки т.е. ниска интензивност на боеве – специално за Авдеевка в сводката на руското военно министерство се посочва, че били отбити 10 украински контраатаки. Долните видеокадри са от изпепеляване на руски танк западно от Тоненко (геолокализация) – а това ВИДЕО, 18+ показва как с дронове украинците съсипват руска пехота, оптиваща бързо да се придвижи за атака в района на Бердичи с т.нар. китайски колички за голф – леки джипове. Тази тактика се използа отскоро от руснаците, с надеждата бързината на джипа да е достатъчна, за да не стават руските войници жертва на дронове – явно е, че не е така.

И руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов, и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отбелязват руски успехи в Новомихайловка. Пегов пише, че била превзета почти цялата източна част на селото, докато "Рибар" съобщава, че има руски позиции и в центъра на селото, на три улици. Че руснаците са напреднали и са твърдо в околностите на Новомихайловка признава и известният украински телеграм канал Deep State (КАРТА)

(КАРТА) При всичките руски атаки в Лиманското направление, няма никакви хвалби за дори минимален руски успех от руските телеграм канали. Напротив – има компилация от видеокадри как руснаците биват посрещнати от украинците, със смъртоносни дронове. Според актуалните към момента украински данни най-предните руски позиции при Терно са на 1,5 километра източно от селището. В Купянското направление има само 1 руска пехотна атака и то отбита - там от известно време цари затишие и само се множат данни за струпване на руски войници:

Units of the 12th Operational Brigade Azov repelled a Russian attack near Terny, west of Kreminna. pic.twitter.com/QN6HtvDfmK

За Бахмут украинският генщаб отчита само 4 отбити руски пехотни атаки т.е. ниска интензивност на боевете. "Рибар" твърди, че украинците изтеглят свои части от Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) към предварително подготвени защитни позиции около Часов Яр. Пегов твърди това, което вчера твърдеше "Рибар" - че руснаците настъпват по височини северно от Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и че украинците контраатакували в западните покрайнини на селото, но нямали успех: Тревога на фронта за Украйна: Часов Яр и на запад от Авдеевка – оценки (ВИДЕО)

Съгласно официална справка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 12 дрона клас "Шахед" - както от Крим, така и от Курска област. Всичките са свалени. Снощи имаше информация за изстреляни от Крим по Одеса балистични ракети, както и изстреляни по Крим ракети – за второто така и не дойде потвърждение, а за първата новина ръководителят на Одеската военновременна администрация Олег Кипер писа в канала си в Телеграм, че има три ранени жени, щети по гражданска инфраструктура (счупени стъкла) и че към 19:00 часа вечерта 300 000 абонати са без ток.

Продължават и периодичните успешни украински далекобойни удари срещу руски военни цели. Поредният удар, изглежда с умна бомба, е срещу център за обучение на оператори на дронове. Геолокализацията показва, че става въпрос за Чорянка.

Destructon of a building that hosted Russian FPV operators by GLSDB. Joint work of the 32nd Rocket Artillery Regiment, the 140th Separate Marine recon battalion and the 73rd Marine Special Operations Center. pic.twitter.com/HPDXhwN6i3