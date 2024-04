Украйна закъсва с войниците, затишие за Купянск и Лиман (ВИДЕО)

По думите на генерала, в момента е практика на фронта да се разполагат три недоокомплектовани бригади за защита на участък, който при нормални обстоятелства т.е. пълно окомплектоване би се защитавал от една бригада. Така войници, които иначе биха могли да си починат и да тренират за нови задачи, трябва да се бият без прекъсване. А в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за войната) повтаря за пореден път, че без военна помощ от САЩ нещата за Украйна изглеждат мрачни.

Сутрешната сводка на украинския генщаб сочи увеличение на интензивността на боевете – 78 бойни сблъсъка за последното денонощие спрямо 55 предишното денонощие. Двете най-горещи направление остават това при Бахмут, с основна руска цел Часов Яр, както и Новопавловското направление (селата Красногоровка, Новомихайловка и отново включване на Урожайно като място на бойни действия т.е. в направлението Велика Новоселка – Бердянск, на югозапад от Угледар: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник). Според украинските данни, при Бахмут за последното денонощие са отбити 29 руски пехотни атаки, а в Новопавловското направление – 26. Голямата новина е, че нито в Купянското, нито в Лиманското направление е имало руски пехотни действия през последните 24 часа.

Ukrainian drone observes a Russian attack south of Urozhaine. Destruction of a Russian vehicle+infantry with artillery and FPV drones. Geolocations below. Source: https://t.co/HQV4gKWG02 pic.twitter.com/rJY8D79bSP

По отношение на направлението на запад от Авдеевка, "Рибар" обръща внимание на това, за което писахме вчера сутринта – че руснаците се стараят да разширят фронта още повече на север, с идеята най-после да направят голям оперативен пробив. Руски сили гледат към Новокалиново и Керамик и заемат позиции за атаки. А руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че вече нямало да е възможно украинците да изтласкат руснаците от Семьоновка и Бердичи, като се хвали с руски напредък в Красногоровка, Новомихайловка и Григоровка т.е. Новопавловското направление: Показно: Лицемерието на администрацията на Байдън за руските петролни рафинерии (ВИДЕО)

Drone group FATUM from the 3rd Separate Assault Brigade showed an overview of recently destroyed Russian equipment in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/oWOHgoJuMN

(КАРТА) Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" е убеден, че е въпрос на време Красногоровка да падне. Образно, той твърди, че до 30% от атакуващите руски войници биват убити от украинските дронове и ответен огън при настъпление, но останалите 70% заемат позиции и подкрепят вече укрепилите се свои другари, а украинците нямат достатъчно войници, за да могат успешно да изтласкват руските сили при това положение.

И "Рибар", и Пегов окуражават, че има руски напредък към Часов Яр, като Пегов говори за "напредък в самия град". "Рибар" обаче посочва микрорайон "Канал", а това е източно предградие на Часов Яр, не самият град. Още вчера излязоха видеокадри, показващи големи руски загуби на бронирана техника на запад от Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), което подсказва, че руснаците напредват, макар и бавно.

Пример как действат руснаците с войниците – видеоклип, показващ как руски милиционер дава "избор" на мигранти от Централна Азия, дошли да работят в Руската федерация и прибрани при поредната миционерска хайка: Или влизате в руската армия и отивате в Украйна, като ще получите руско гражданство, или ...

Russians are offering migrants from Central Asia Russian citizenship for entering military service. Here is an orc policeman making such an offer after a raid on a place of work for the migrants in Krasnoyarsk. pic.twitter.com/OWX77UGCYa