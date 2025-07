В Кремъл още не са разбрали ултиматума на Тръмп: "Имаме нужда от време"

"Имаме нужда от време, за да анализираме" - така от Кремъл коментираха за първи път "важното изявление" на американския президент Доналд Тръмп. Вчера, 14 юли, той заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че дава на диктатора Владимир Путин 50 дни да сключи "сделка" с Украйна - в противен случай на Русия и на търговските ѝ партньори ще бъдат наложени 100-процентови мита. Освен това републиканецът заяви, че САЩ ще продадат на европейските си партньори 17 ПВО системи Patriot, а европейците ще дадат също толкова стари свои батареи за защита на Украйна.

Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков нарече изявленията на Доналд Тръмп за 50-дневния ултиматум и 100-процентовите тарифи "много сериозни".

"Изявленията на президента на САЩ са много сериозни. Нещо в тях е адресирано лично до президента Путин. Със сигурност ни е необходимо време, за да анализираме казаното във Вашингтон - и ако и когато президентът Путин сметне за необходимо, със сигурност ще го коментира", заяви Песков.

Снимка: Getty Images

Той също така се усъмни в публикацията на The Washington Post, че Тръмп е обсъждал с украинския президент Володимир Зеленски възможността за удари по Москва и Санкт Петербург. "Подобна реторика се появи не само сега. По правило всичко се оказва фалшиво, при това по-често, отколкото не", отбеляза прессекретарят на Кремъл.

Бившият президент Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, също коментира темата. Ядреното острие на режима в Кремъл нарече изявлението на Тръмп "театрален ултиматум".

"Светът потръпна в очакване на последствията.

Войнстваща Европа беше разочарована.

Русия не се интересуваше", допълни той своеобразната си поема в X.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.