Увеличаването на възрастта за пенсия във Франция се приближи с още една стъпка

Доминираният от консерваторите законодателен орган гласува в подкрепа на решителния член за повишаване на пенсионната възраст с 201 гласа "за" и 115 "против". Днес, 9 март, дебатите ще бъдат възобновени по спорно изменение на законопроекта, посочва БГНЕС.

Мнозинството в Сената бърза да спази крайния срок за финализиране на законопроекта, който изтича в полунощ в неделя (12 март).

Либералните политици изразиха гнева си след гласуването. "Вашето име завинаги ще бъде свързано с реформа, която ще върне часовника почти 40 години назад", заяви социалистката Моник Любин пред министъра на труда Оливие Дюсопт.

Профсъюзите обещаха да окажат натиск върху правителството, като организират протести и стачки.

Вчера, 8 март, във Франция доставките на гориво, влаковете и полетите бяха нарушени за втори ден след масови протести. Ключови морски пристанища също бяха блокирани, тъй като работниците в пристанищата бяха сред тези, които се присъединиха към стачките срещу законопроекта.

A nationwide strike and street protests against the pension reform have resumed in #France. The reform would raise the retirement age from 62 to 64.



According to various estimates, from 1.1 to 1.4 million people took to the streets of France. pic.twitter.com/CCBLYuJAS2