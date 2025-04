В деликатен момент и за първи път в историята крайната десница в Германия поведе в проучванията

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) за пръв път в историята оглави голямо социологическо проучване, което е знак за нарастващо недоволство от основните партии. Това се случва в период, в който кандидатът за канцлер Фридрих Мерц от ХДС/ХСС се опитва да състави коалиционно правителство, след като формацията му спечели предсрочните избори през февруари. Подкрепата за консервативния блок ХДС/ХСС е намаляла с пет процентни пункта - до 24%, докато "Алтернатива за Германия" е подобрила резултата си с 3 на сто и е достигнала 25 %, сочи проучване на Ipsos.

AfD се класира на второ място на изборите, което е най-доброто представяне на крайнодясна партия от Втората световна война насам.

