В Германия се ражда нова пропутинска партия, враг на санкциите срещу Русия

Вагенкнехт, която отдавна се противопоставя на доставките на оръжие за Украйна и подкрепя мир в полза на Русия, обяви днес, че напуска лявата партия и създава свой собствен "Съюз Сара Вагенкнехт - За разум и справедливост". Девет други депутати от Левицата също обявиха, че ще се присъединят към нея.

A new "pro-Putin party" is being created in Germany: Bundestag MP from the Left Party has announced the creation of a party in favor of lifting anti-Russian sanctions - Bild



