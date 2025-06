Да свириш 46 години музиката на The Beatles: "Джон Ленън" и "Джордж Харисън" от The Bootleg Beatles пред Actualno

Началото на 2026 г. от музикална гледна точка ще бъде много специално за българската публика. Причината е концертът на The Bootleg Beatles - бандата, за която специалистите казват, че прави най-доброто Бийтълс шоу. На 7 февруари в зала 1 на НДК Пол Кенинг, Стив Уайт, Стивън Хил и Гордън Елсмор ще ни представят Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар. Великата ливърпулска четворка, която никога не успяхме да видим на живо, ще бъде с нас чрез вечната музика на The Beatles, която не спираме да слушаме и до днес.

Да, разбира се, никой не може да "повтори" The Beatles абсолютно точно. Но The Bootleg Beatles са постигнали почти съвършената прилика - не само музикално, но и физически. За последните 46 години бандата е изнесла над 4500 концерта в повече от 40 държави, а самият продуцент на The Beatles казва за шоуто им: "Впечатляващо! Фантастично!".

Двама от членовете на The Bootleg Beatles - Пол Кенинг, който се превъплъщава в Джон Ленън, и Стивън Хил, който влиза в образа на Джордж Харисън, отговориха на въпросите на Actualno.com, чрез които се опитахме да разберем колко е голяма отговорността да представяш легендарни музиканти и кои са трудните моменти, които и до днес - след 46 години, са част от пътешествието на може би най-впечатляващата трибют банда на The Beatles.

Ето какво ни отговориха Пол Кенинг и Стивън Хил.

-------------------------------------------------------------------------------

На 7 февруари 2026 г. идвате за първи път в България. Какво очаквате от българската публика?

Пол Кенинг (Джон Ленън): Хората може да очакват да чуят хитовете на The Beatles и да изживеят невероятно шоу. Ще пеят, ще танцуват и ще се забавляват!

Стивън Хил (Джордж Харисън): Надявам се да дадат най-доброто от себе си, защото ги очаква една от най-вълнуващите вечери в живота им.

През 1979 г. сте избрани да представите магията на The Beatles. Осъзнавахте ли тогава огромната отговорност, която поемате?

Стивън Хил (Джордж Харисън): Мисля, че групата в онези години е била развълнувана и малко нервна за това, че трябва да убеди феновете на The Beatles по онова време, че всъщност наистина гледат техен концерт.

Пол Кенинг (Джон Ленън): Когато и да изпълняваме музиката на The Beatles, имаме отговорността да го правим добре. Дължим го и на тях, и на публиката. Така е сега, така е било и преди.

Разкажете ни за процеса - как беше създадена тази трибют банда и кое беше най-трудното в началото. А кое е най-трудното днес - 46 години по-късно?

Пол Кенинг (Джон Ленън): Групата беше създадена през 1980 г. Най-трудното беше хората да приемат това ново нещо. Тогава трибют бандите не бяха нещо обичайно, така че идеята беше по-различна. Но когато хората свикнаха с това, което правим, го заобичаха. Най-трудното е да сме винаги една крачка пред другите банди, които свирят The Beatles. И успяваме!

Стивън Хил (Джордж Харисън): Не мога да говоря за 1979 г., но и днес процесът е същият. Години наред прекарваме в старание всичко да бъде перфектно и никога не спираме да се опитваме да направим шоуто колкото се може по-грандиозно. Знаем, че публиката ще се убеди в това, когато ни гледа на живо.

Със сигурност знаете всяка песен на The Beatles. Но коя най-много обичате да свирите на живо? А коя ви е най-трудна?

Пол Кенинг (Джон Ленън): О, има много, от които да си избера. Невъзможно ми е да кажа. Най-трудните песни са различни за различните членове на групата. Например, "I Want You (She's So Heavy)" е трудна за изпълняване от Джон Ленън.

Стивън Хил (Джордж Харисън): Любимата ми винаги е била "Help". Обичам я. Но най-трудни са тези от албума "Abbey Road" като "Because" или "Sun King". Може цял ден да репетираме хармонии, но е важно да изсвирим и изпеем всичко веднъж вечерта и трябва да е максимално добре.

Вие дори физически приличате на легендите от The Beatles. Използвате ли някакви декоративни протези и грим?

Стивън Хил (Джордж Харисън): Всички използваме грим, но "Ринго" наистина влага много старание за своя нос.

Разговаряли ли сте с истинските членове на групата или с техни близки?

Стивън Хил (Джордж Харисън): Да, преди много години бандата прекарва време с Джордж Харисън на 50-годишнината на Дейвид Гилмор. Мисля, че нашият мениджър се е срещал с Пол Маккартни и е пял коледни песни на него и Линда Маккартни.

Пол Кенинг (Джон Ленън): Да, оригиналните членове на The Bootleg Beatles са се срещали с Пол и Джордж и двамата са били много мили. Джордж дори показал на нашия "Джордж" акордите на "Free as a Bird".

Можете ли да кажете, че познавате добре Пол Маккартни, Джон Ленън, Ринго Стар и Джордж Харисън?

Пол Кенинг (Джон Ленън): Много сме ги изучавали и излизането на филма "The Beatles: Get Back" много ни помогна, както и кадрите, които не бяха показвани досега. Но истината е, че ги познаваме точно толкова добре, колкото и феновете им. Защото и ние сме фенове!

Имате ли забавни истории с The Bootleg Beatles през годините?

Пол Кенинг (Джон Ленън): Членовете на оригиналния състав се срещнали с Пол през 2000 г. на юбиления концерт на кралица Елизабет II. Той бил много мил и любезно помолил групата да не свири "Hey Jude", защото искал той да го направи. Все пак има право на това!

Наблюдавате ли различни характеристики у публиката в различните държави, в които свирите?

Стивън Хил (Джордж Харисън): Абсолютно. В някои държави хората са резервирани, а в други направо полудяват, когато ни видят. Например, във Филипините имаме охрана, която да ни пази, докато сме там, защото става доста напечено. Направо е нереално.

Пол Кенинг (Джон Ленън): Светът обича The Beatles. Различните хора го показват по различен начин, защото културите са различни. Категорично. Но накрая всички са на крака, пеят и танцуват.

Опитайте се да поканите българската публика на вашия концерт на 7 февруари 2026 г. чрез фраза от песен на The Beatles.

Стивън Хил (Джордж Харисън): It's wonderful to be here, It's certainly a thrill. You're such a lovely audience. We'd like to take you home with us. We'd love to take you home. (текстът е от песента "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", 1967, бел.авт.)

Пол Кенинг (Джон Ленън): И аз ще избера фраза от "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - "We hope you will enjoy the show" ("Надяваме се шоуто да ви хареса", бел. авт.).

Билети за концерта на The Bootleg Beatles се продават в мрежата на Eventim.

Интервю на Неда Ковачева