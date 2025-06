Новият ключов играч на Реал Мадрид, който може да се окаже Х фактор за стила на Шаби Алонсо

Испанският колос Реал Мадрид "показа мускули" срещу Пачука и записа първата си победа на Световното клубно първенство в САЩ. Успехът бе първи и за Шаби Алонсо като наставник на "белите", а във фокуса на вниманието се оказаха голмайсторите Федерико Валверде, Арда Гюлер и Джуд Белингам. Както и Трент Александър-Арнолд, който заглуши критиците и показа съвсем друго лице от дебютния си мач.

Извън прожекторите обаче остана друг нов играч в редиците на Реал, който започва да дава сигнали, че ще има ключова роля за стила на игра на Шаби Алонсо. Става дума за централния защитник Дийн Хаусен, който игра цял мач и удържа противниковите атаки, въпреки че Реал бе с човек по-малко от самото начало. По-впечатляваща обаче бе ролята му в нападение, където неговите подавания на практика изостряха играта на "белите".

Дийн Хаусен бе над всички играчи на Реал по няколко показателя в мача. Той направи най-много пасове, разсичащи противниковите линии (31), най-много пасове, разсичащи противниковата линия в последната третина (11), най-много успешни подавания през целия мач (127), както и 10 изчиствания и 6 удара с глава. В мача с Пачука се видя, че Хаусен ще има важна роля в това да разсича линиите на съперника и да изостря атаките на Реал.

С наличието на такъв защитник, Шаби Алонсо може да разчита на допълнителен играч, който да внася нужната креативност в атака. Разбира се, бранителят ще се нуждае от време за адаптация, като се видяха някои слабости в изявите му в първия мач на Реал, когато цялостно играта на отбора не вървеше. А Шаби Алонсо е доволен и от още двама играчи на "белите", като единият бе сравнен със Стивън Джерард.

1 - Dean Huijsen leads all Real Madrid players at the @FIFACWC for line-breaking passes (31), line-breaking passes in the final third (11), successful passes (127), clearances (10) and headed clearances (6). Accomplished. pic.twitter.com/Y0Nab8k5As