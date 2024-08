В Харков: Пожар на територията на "Турбоатом" (ВИДЕА)

В Харков избухнаха пламъци на територията на "Турбоатом" - едно от най-големите предприятия за турбини в света, предаде NEXTA. Към момента не са ясни причините за пожара.

Харковски огнеборци бяха изпратени в индустриалната зона на града, където се намира предприятието, съобщи "Думка". Пред медията говорителят на Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна в Харковска област Евгений Василенко потвърди, че има пожар.

Той обаче отрече пламъците да са в самото предприятие за турбини. По думите му на територията на едно от промишлените предприятия в Харков се е запалила дървена конструкция, която не е използвана от дълго време. Пламнала е и тревата наоколо. Към мястото на пожара са се отправили 6 единици техника и 34-ма спасители. Няма пострадали, нито е застрашен градът, се казва в съобщението.

Василенко отбеляза, че в 16:55 местно време пожарът е ов ладян и ликвидирането му продължава. Представителят на Държавната служба за извънредни ситуации отрече информацията за пожар на територията на "Украински енергийни машини" (бивш "Турбоатом").

