В Московска област гори спиртна фабрика (ВИДЕО)

Според свидетели пламъците са били предшествани от две експлозии. Площта на разразилия се пожар е 2 000 квадратни метра, съобщава телеграм каналът ASTRA, публикувайки и видеа.

Причините за пожара засега не се съобщават. Не е ясно дали това има връзка с атаката на дронове днес в Московска област.

Explosions in Ostashevo near Moscow. A distillery is on fire. pic.twitter.com/IvbwSB9Ljw