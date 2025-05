"Извънредна ситуация, меко казано": Руско летище затвори заради пожар (ВИДЕО)

Огромен пожар в непосредствена близост до летище "Кадала" в руския град Чита наложи затварянето му и спешна "евакуация" на намиращи се там граждански самолети. Съобщение за мерките направи представителят на "Росавиация" Артьом Кореняко, предаде "Главком".

Кореняко веднага увери, че въпреки големите пламъци, ситуацията е под контрол и няма да бъде допусната заплаха за самото летище. Но от публикуваното от него видео стана ясно, че заплаха е имало - самият той каза, че "имаме извънредна ситуация, меко казано":

It's reported that something is heavily burning at the airfield in Russia's Chita. They're alarmed... Saving equipment... pic.twitter.com/35y8mc2lY7