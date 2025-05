"Може би все пак е умрял?": Путин закъснява с час за обръщението си

Руският диктатор Владимир Путин все още не е започнал обявената за 00:00 часа пресконфереция, която впоследствие се оказа, че няма и да е пресконференция, а доклад без въпроси от страна на журналистите. Поканените за събитието в една от залите на Кремъл журналисти, сред които и западни, се въртят на столовете си унило през последния един час. Макар Путин да е известен със закъсненията си така или иначе впечатлението за незачитане и липса на уважение е осезаемо.

Какво се случи дотук? Около 15 минути след полунощ в ТАСС излезе съобщение, че пресконференцията на Путин всъщност ще е без възможност да се задават въпроси от чакащите репортери. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков се появи в залата, за да поясни, че е станало твърде късно, за да има въпроси. Той добави и, че руският диктатор щял да прави обобщение "на последните 4 работни дни". При тези думи усмивките от лицата на поканените западни журналисти изчезнаха.

❗️Putin will make a statement but won’t take any questions — Peskov confirms. pic.twitter.com/nDgtBru9QF