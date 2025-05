Пакистанският премиер: Спечелихме войната с Индия, всички спорни въпроси ще бъдат решени

Спечелихме войната. Всички спорни въпроси с Индия - за Кашмир, за водата, ще бъдат разрешени. Това заяви в извънредно обръщение към нацията пакистанският премиер Мохамад Шахбаз Шариф, предаде Clash Report. Информационният канал, поддържан от турски журналисти, се превърна в доста влиятелен източник на информация в последните години.

Шариф се похвали, че Пакистан успял "напълно да разруши" индийски военни бази и дори да свали индийски военен самолет Rafale, френско производство. Пакистанският премиер охарактеризира военните сблъсъци с Индия като "битка за свобода".

Същевременно Пакистан отрече да има нарушения на постигнатото по-рано примирие с Индия, което по изявленията на двете страни би трябвало да не е временно. Индийското външно министерство обаче е категорично - нарушение на примирието има -

Indian Foreign Secretary:



The Armed Forces are maintaining a strong vigil on the situation and have been given instructions to deal strongly with any instances of repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. pic.twitter.com/oUfvKjYQJs