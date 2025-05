Топли прегръдки и целувки: Макрон трудно се раздели със Зеленски в Киев (ВИДЕА)

Неслучайно "Ню Йорк Таймс" написа преди време, че френският и украинският президенти Еманюел Макрон и Володимир Зеленски са не просто съюзници, а близки приятели. Днес когато френският лидер си тръгваше от Киев, където бе на посещение заедно с други трима от ключовите лица в "коалицията на желаещите", той за пореден път показа личното си отношение на симпатия и уважение към Зеленски. Той дълго се прощаваше със Зеленски, което накара украинеца да се смути:

Macron and Zelensky said farewell after today's meetings in Kyiv — and judging by the footage, their warm exchange suggests a strong personal bond, much like with Merz. A glimpse of real friendship amid war diplomacy. pic.twitter.com/aLlkafsJLX

А всичко започна през 2019 г., както припомня политически наблюдател в Х - тогава Еманюел Макрон посрещна в Елисейския дворец Володимир Зеленски, който все още бе известен като един популярен комик в страната си и нищо повече, и по онова време бе само кандидат на президентските избори в Украйна, при това смятан за аутсайдер.

В началото на руската инвазия в Украйна Макрон смяташе, че не трябва да се оказва натиск на Владимир Путин. Но две години по-късно той вече бе променил позицията си, като настояваше да се изпратят далекобойни оръжия на Киев и пое ангажимент да се помогне на Украйна да спечели войната дори без американска помощ. Той бе инициатор и на идеята да се изпратят европейски войски в Украйна, като заяви, че никакви варианти "не бива да се изключват".

Днес Макрон и Зеленски очевидно почти ежедневно се чуват по телефона - чрез защитени линии и приложенията WhatsApp и Signal. Макрон редовно обсъжда подробно ситуацията на бойното поле със Зеленски, чак до имената на фронтовите градове и села, издават източници, близки до президента.

През март тази година имаше забавен момент как по време на пресконференция Макрон звъни на Зеленски и украинският президент се извинява и му казва, че ще му позвъни по-късно.

Впрочем топло бе сбогуването и на германския канцлер Фридрих Мерц със Зеленски днес. Грижи се за себе си и се обаждай винаги, когато искаш, каза му той.

🫂Heartwarming moment between Merz and Zelensky



German Chancellor Merz to Zelensky: "Take care and we keep in touch. Always if you want. You can call". pic.twitter.com/gsF0qPsXSn