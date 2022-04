В мрежата се появиха снимки и видео на горящия крайцер "Москва"

Според версията на руското отбранително министерство пожарът бил предизвикан от детонацията на боеприпаси, те се опитали да изтеглят кораба до пристанището, но заради буря той загубил стабилност и потънал.

Украйна твърди, че корабът е бил поразен с две противокорабни ракети „Нептун“. Същото заявиха и в САЩ.

Автентичността на снимките и видеото не е потвърдена, но експерти твърдят, че изглеждат много правдоподобно, а корабът на тях е "Москва".

https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire



First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion



First analysis, caveats apply, OSINT