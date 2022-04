Идентифицираха ли виновниците за зверствата в Буча? (СНИМКИ)

Град Буча фокусира вниманието на международната общност след откриването през последните дни на десетки тела на разстреляни украинци, лежащи по улиците му. Открити бяха и масови гробове на три места в града като общият брой на жертвите до сряда вечерта, 6 април, възлизаше на 320 души според кмета Анатолий Федорук и по всичко изглежда, че тази цифра ще расте. Като "геноцид“ определи тези събития украинският президент Володимир Зеленски, докато Владимир Путин продължава да нарича това „груба и цинична провокация“ от страна на украинските власти.

След първоначалния шок Украйна започна да търси виновниците за това клане, пише Le Parisien. В международната преса вече се цитира едно име - това на Азатбек Омурбеков, когото някои дори нарекоха "касапина от Буча".

Около четиридесетгодишен, този руски подполковник е начело на 64-та мотопехотна бригада на руската армия, базирана по принцип в град Хабаровск в Далечния изток на Русия, съобщава Times. Неговото подразделение е било в Буча по времето, когато цивилните му жители са били избивани.

„Той отговаря за бригада, която включва между 2000 и 3000 души", подчертава Мишел Гоя, бивш офицер от военноморските сили на Франция и военен историк. "Това звено е достатъчно малко, за да може Омурбеков да е бил запознат с действията на подчинените си, особено в район от само няколко километра”, добавя той.

Известно е, че Омурбеков вече е воювал в Крим и Донбас през 2014 г. През същата година е получил медал за своите „изключителни заслуги“ от Дмитрий Булгаков, руски заместник-министър на отбраната, според материала на The ​​Times. В социалните мрежи се разпространява и негова снимка с руски свещеник от ноември 2021 г., чиято благословия е получил.

This is Azatbek Omurbekov, the Russian commander accused of orchestrating the rape, pillage and torture of hundreds of Ukrainian civilians in Bucha.



In November, he received a blessing from the Orthodox Church.



He said he battled not with weapons, but with his "soul". pic.twitter.com/j0K4jTlPsh