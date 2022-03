В САЩ почват да вярват, че Путин ще се откаже от Киев (ВИДЕО)

Едновременно с това Кремъл ще се опитва да постигне от Киев признаването на териториалните претенции и изискването на неутралитет. При това анализаторите смятат, че ако руските войски получат преимущество Москва отново може да премине към настъпление, съобщава Медуза.ио.

По-рано съветникът на президента на Украйна Алексей Арестович заяви, че линията на фронта "практически и замряла", двете страни съсредоточават резервите си и никой "няма сили за реален прелом на ситуацията в една или друга посока."

According to @WSJ, #Russia has changed its strategy as a result of the failed "#blitzkrieg."



Citing "high-ranking officials in the #Biden administration," it writes that #Russian troops will refuse to take #Kyiv, but will try to hold the southeastern territories of #Ukraine.