Важен завод за руската армия, ТЕЦ и голям производител на чугун станаха мишени на Украйна (ВИДЕО)

Химическият завод „Алексин“, заводът за чугун "Тулачермет" и Алексинската ТЕЦ са обектите, атакувани от украински дронове в руската Тулска област през нощта между 13 и 14 януари. Това установи опозиционният руски Telegram канал ASTRA, след като Украйна изсипа рояци от безпилотни летателни апарати в редица области на държавата агресор: Украйна подпали Русия: Горят база за горива и нов химически завод, куп летища са затворени (ВИДЕО).

През нощта над Тулска област са били унищожени 16 дрона, твърди местният губернатор. Той добавя, че в Алексин, „в резултат на падащи отломки от дронове, са установени повреди на няколко автомобила и стопански постройки, както и на остъкляването на жилищна сграда. Няма пострадали“.

ASTRA установи, че са били атакувани най-малко три предприятия, а един военнослужещ е бил ранен. Според източници на канала - отломки от няколко безпилотни самолета са паднали на територията на химическия завод „Алексин“. Няма информация за нанесени щети в предприятието.

Заводът е специализиран в производството на полимерни и композитни материали. През юли 2023 г. той беше добавен в списъка на блокираните от САЩ предприятия, тъй като се твърдеше, че произвежда боеприпаси. След това заводът бе включен в санкционните списъци на Украйна и страните от ЕС заради твърдения, че „доставя продукти на предприятия, произвеждащи барут, патрони и боеприпаси за руските въоръжени сили“.

Освен това на територията на Алексинската ТЕЦ също са паднали отломки от дронове. Прозорците на един от цеховете са били повредени, твърди ASTRA.

Топлоелектрическата централа снабдява с топлинна енергия западната част на град Алексин.

