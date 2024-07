Варварство: Франция и Великобритания осъдиха руската атака срещу детска болница и родилен дом в Киев

Франция осъди руските удари срещу украински градове, които доведоха до смъртта на най-малко 24 души. Френското външно министерство определи като "варварска" атаката по детска болница в Киев.

"Тези варварски действия, насочени пряко и умишлено срещу детска болница, трябва да бъдат добавени към списъка с военни престъпления, за които Русия трябва да отговаря", заявиха от френското външни министерство.

Тези удари "трагично ни напомнят за причините, поради които нашата подкрепа за Украйна трябва да продължи и да расте", добавят оттам.

Същевременно министър-председателят на Великобритания Кийр Стармър написа: "Нападение над невинни деца. Най-поквареното действие. Ние сме с Украйна срещу руската агресия – нашата подкрепа няма да отслабне."

Attacking innocent children. The most depraved of actions.



We stand with Ukraine against Russian aggression - our support won’t falter. https://t.co/Ujb28O48EB