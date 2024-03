Велика битка в Брюксел: Водно оръдие срещу бълващ кафява субстанция трактор (ВИДЕО)

Поредният сблъсък е по-любопитен – и е заснет на видео. В него се вижда как полицейско водно оръдие "се бие" със селскостопанска машина. Тя обаче не просто стои, а му отвърща. С какво – вижте видеокадрите:

In Brussels, protesting farmers engaged in a bizarre duel with a police water cannon pic.twitter.com/6tDklxjaO5