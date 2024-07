Великобритания налага санкции на 11 танкера от руския "сенчест флот"

Правителството на Обединеното кралство добави 11 петролни танкера към своя списък със санкции срещу Руската федерация, предаде NEXTA TV. Обсъжданият вариант на документа е публикуван на сайта на министерството на финансите.

Както се посочва в обосновката на ведомството за санкциите, за изброените плавателни съдове се предполага, че се използват от Русия за заобикаляне на ограниченията, наложени от западните страни върху търговията с руски петрол и петролни продукти.

На корабите в санкционния списък се „забранява влизането в пристанища на Обединеното кралство и регистрацията им в корабния регистър на Обединеното кралство може да бъде анулирана“.

На 18 юли, говорейки при откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Оксфордшър, британският премиер Киър Стармър заяви, че Европа трябва да се бори по-активно с така наречения руски „сенчест флот".

