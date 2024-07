Заради санкции: Най-голямата руска частна авиокомпания вади самолетите си от експлоатация

S7 Airlines, най-големият частен въздушен превозвач в Русия, планира да изведе от експлоатация своя флот от самолети Airbus A320neo, каза ръководителят на Росавиация Дмитрий Ядров, цитиран от NEXTA TV.

Според него става въпрос за самолети с двигатели на американската компания Pratt & Whitney, които е невъзможно да бъдат ремонтирани и поддържани заради санкциите срещу Русия.

Проблемите на S7 със самолетите на Airbus станаха известни за първи път през октомври миналата година, когато компанията беше принудена да намали есенно-зимния си график с 15%, тъй като 20% от флота й не лети.

