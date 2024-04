Великобритания ще предаде на Украйна за първи път високоточни бомби с лазерно насочване

Бомбите могат да бъдат инсталирани както на американските изтребители F-16, които се очаква да пристигнат след няколко месеца, така и на по-стари самолети от съветската епоха, пише The telegraph.

Paveway IV е най-модерната версия на авиационната бомба Paveway и има двурежимна навигационна система: сателитна GPS или инерционна INS. Базирана е на модифицираната авиационна бомба Mk 82 и тежи 230 кг.

Paveway IV е на въоръжение в Кралските военновъздушни сили от 2008 г. и в момента носителите на този тип бомби са изтребителите Eurofighter Typhoon, F-35, Panavia Tornado и Harrier II.

Все още не е ясно кои самолети на украинската военна авиация ще носят тези бомби, но изданието посочва, че Paveway IV е с характеристики подобни на американската JDAM и френската Hammer, а тях вече ги носят изтребителите Су-27 и МиГ-29.

⚡️The UK willy supply Ukraine with Paveway IV laser-guided bombs with a 230kg mass, as part of their latest military aid package, BBC correspondent Jonathan Beale reports. pic.twitter.com/9kvmxyjHri