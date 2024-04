Без да се взриви: Супертежка авиационна бомба ФАБ-1500 падна в окупирана Украйна (ВИДЕО)

Кадрите от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи и на тях се вижда как при падането си огромната бомба е нанесла щети в обекта. Не е ясно дали има ранени, но със сигурност щеше да има жертви, ако бомбата бе избухнала.

In the occupied town of Yenakievo, Donetsk region, a super-heavy FAB-1500 aerial bomb fell on a store, it did not detonate. pic.twitter.com/RvMQxGAKcb