ВИДЕА: Руснаци прегазиха свой сапьор, уникален двубой между FPV дронове

Войната в Украйна се превърна в уникално събитие във всякакви аспекти и един от тях е медийното ѝ отразяване – никога досега в човешката история не е имало по-близък и директен поглед върху случващото се на бойното поле.

Видеокадри от всякакви събития на фронта заливат социалните мрежи – масовото използване на дронове позволява заснемането на редица ситуации. Днес ви представяме две доста интересни:

В първия случай – руски военен автомобил директно прегазва руски войник, който се мъчи да го предупреди да спре, защото напред по пътя има минно поле. Как точно шофьорът успя да не види войника – или го сметна за вражески, остава неясно:

Още: Дронове-ловци на "Шахед"-и: Нов украински проект (ВИДЕО)

Russian soldiers on a buggy ran over a sapper who was trying to warn them about mines on the road. pic.twitter.com/XrrephVjfg