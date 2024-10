Дронове-ловци на "Шахед"-и: Нов украински проект (ВИДЕО)

Украинският проект Wild Hornets работи по нов проект, който е предназначен тотално да неутрализира руските дронове "Шахед", които режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин използва да тероризира Украйна вече над 2,5 години.

Wild Hornets е известен с разработката на FPV дронове-камикадзе, които прехващат руски дронове. В рамките на последните няколко месеца проектът е доставил над 1000 дрона на украинската армия, с които са свалени над 200 руски безпилотни апарата – най-вече "Орлан" и "Зала", пише специализираното украинско издание Defense Express:

A thousand anti-aircraft drones, two hundred downed russian wings, and thousands of saved lives ❗️ Over the past three months, the Wild Hornets have produced and delivered one thousand modified anti-aircraft FPV interceptor drones to the frontlines. According to confirmed… pic.twitter.com/3N7EUjsJj6

Сега обаче Wild Hornets се цели в разработка на дронове, които развиват поне 325 км/ч, за да може да гонят ефективно "Шахед"-ите. Такъв прототип вече има:

Още: Русия примамва и лъже жени от Африка, за да сглобяват дронове "Шахед"

High-speed FPV drone from Wild Hornets accelerated to 325 km/h. We broke our previous speed record.



We continue to develop this project. A little more and the first batch of such drones will go to perform special and very important tasks.



You can support our developments by… pic.twitter.com/90aJcts7hm