ВИДЕО: Ад е - руснаци се жалват от обстрели, но не им хрумва да спрат войната в Украйна

Жената се казва Наталия и уникалното в случая е, че на няколко пъти е питана "Знаете ли защо се случва това?". След като тя не отговоря, следва въпрос дали знае и чувала ли е за руската инвазия в Украйна. Отговорът е потресаващ: "Е, да, но не съм чувала да сме нахлули директно".

От доста време насам Шебекино е обект на обстрели, но в последно време нещата там станаха особено тежки - заради нахлуванията и операциите на т.нар. руски доброволци в Белгородска област: Три знакови събития в Русия, които показват какво предстои. За последно, боеве имаше в Новая Талвожанка, но руските власти вече твърдят, че "руските доброволци" са отблъснати:

Russian troops at the entrance of Novaya Tavolzhanka. It looks like the insurgent forces indeed are no longer present. pic.twitter.com/o4jEHFL4uq