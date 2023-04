Руска ракетна атака по историческия музей в Купянск взе жертви (СНИМКИ и ВИДЕО)

Спасителите са открили тялото на жена при разчистването на руините на местния исторически музей, съобщи губернаторът Олег Синехубов в "Телеграм".

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че при руския удар е загинал един от служителите на музея и са били ранени най-малко 10 души.

На 25 април сутринта руските войски изстреляха ракета С-300 по центъра на Купянск.

Според Синехубов в близост до сградата на музея, която е станала мишена, няма военни съоръжения. "Врагът умишлено нанася удари по гражданска инфраструктура и тероризира цивилното население", написа той.

Поради близостта си до руската граница североизточната Харковска област в Украйна е почти ежедневно обект на руски атаки от 24 февруари 2022 г. насам.

