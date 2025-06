За първи път от Втората световна война Германия наруши едно табу - заради войната на Путин в Украйна (СНИМКИ)

В неделя, 15 юни, Германия ще направи нещо, което бе табу в продължение на 80 години т.е. от Втората световна война насам - тя официално ще отбележи Деня на ветераните. Събитието ще се проведе навсякъде в страната и ще е знак за дълбоката трансформация в отношението на германското общество към въоръжените сили и военната служба. Десетилетията пацифизъм, който Германия спазваше стриктно след горчивите белези от Втората световна война, явно остават в миналото. И тази промяна бе ускорена от войната в Украйна.

Едно от централните събития днес ще бъде пред Райхстага в Берлин, където е изградено т.нар. "Село на ветераните" - място, което само по себе си е символ на германската история. В празника ще участва и министърът на отбраната Борис Писториус наравно с бивш и настоящи военнослужещи и цивилни, съобщи The Financial Times.

Левите партии критикуват честването на празника като опит за "нормализиране на войната", а скептицизмът към военната служба остава доста висок в източната част на страната, която бе част от ГДР.

Heute ist der erste bundesweite Veteranentag. Gerade in bewegten Zeiten ist der Einsatz für unser Land und unsere Werte wichtiger denn je. Danke an alle Veteranen für Mut, Haltung und Engagement im Dienst für unser Land. Ihr verdient Respekt und Anerkennung – heute und an jedem… pic.twitter.com/h9Se6bC0gb