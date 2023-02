ВИДЕО: Жалейки от руската пропаганда - обсъждаме как пресичаме улицата в Украйна

В монолога си Соловьов изброява случаи като атаките срещу военните летища в Саратовска област ("Енгелс") и в Рязанска област ("Дягилево"), убийството на Даря Дугина, дъщерята на идеолога-пропагандист Александър Дугин, удара срещу Кримския мост.

"Ако по-рано говорехме за стотици преминати и овладени километри, за блокирани и обкръжени градове, после заговорихме за села, а сега как отстъпваме села и цял град (Херсон) – голям град. И сега обсъждаме как се придвижваме от една улица на друга", избухна санкционираният от Запада руски пропагандист.

🤡 Propagandist #Solovyov is already nervously summing up the results of #Russia 's "successes" for almost a year of war with #Ukraine . pic.twitter.com/6yflj1ytWz

Той попита и къде е голямата антизападна коалиция, която Русия уж създала – къде е на бойното поле.

Междувременно, бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Гиркин призна, че Русия не притежава руска алтернатива на HIMARS. "Не можем да уцелваме толкова точно, както с HIMARS", каза той.

ОЩЕ: Боевете в Украйна кипят, руснаците изглежда се готвят за нова атака (ВИДЕО)

#Russian war criminal Igor #Girkin acknowledged that #Russia does not own such pinpoint rocket launchers like HIMARS. For this reason, they cannot easily destroy #Ukrainian bridges. pic.twitter.com/GeDgpDywNg