Боевете в Украйна кипят, руснаците изглежда се готвят за нова атака (ВИДЕО)

The contract of this Russian D20 Howitzer has ended. Goodbye 👋 pic.twitter.com/Q4k5mNpF0V

Що се отнася до конкретните военни действия, в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия няма особена промяна на местата, които са посочени като удържани позиции. От юг на Бахмут, украинците твърдят, че руснаците засега са спрени при Ивановско, на 5-6 километра югозапад-запад от града. Популярният руски телеграм канал "Рибар" обаче настоява, че руснаците атакуват още по-напред, при Красно, за да си осигурят позиция за артилерийски контрол на пътя Часов Яр – Бахмут, с което да отрежат логистиката и доставките на запаси за украинските защитници на самия Бахмут.

От север, има твърдение на ЧВК Вагнер, подкрепено с видео, че са овладели Николаевка. Видеокадрите са до къща, още не са геолокализирани, а украинският щаб посочва Николаевка като място, където руският натиск за деня е париран.

Руснаците натискат още при Роздоливка, на 15 километра североизточно от Бахмут, като геолокализирани кадри показват украински артилерийски огън по техни позиции. ISW обаче коментира, че не е ясно дали целта на този руски натиск е да се обкръжи Бахмут или да се осигурят позиции за настъпление на север, към Северск, за да "свалят" украинските защитни позиции по река Северски Донец и да може голяма руска офанзива откъм Луганска област да пробие по-лесно.

0:35 video 10th mountain assault brigade AFU at work on ru position in Krasnopolivka Donetsk oblast 48.731529, 38.051418 https://t.co/SmrzTVbDFs @GeoConfirmed pic.twitter.com/XXPVI98Jbr — Auditor (@auditor_ya) February 1, 2023

"Вагнеровците", които са основна ударна сила от север, откъм Соледар, продължават на принципа "камикадзе". Понякога пехотните им атаки влизат в полето на обстрел на собствената им артилерия, твъри украински военен, който разказва, че огромните жертви в частната армия на Евгений Пригожин изобщо не променят тактиката ѝ.

The Wagner Group's 'human wave' attacks. The Russians simply stupidly advance across open areas in groups, sometimes coming under fire from their artillery. In one assault, we killed 47 Russian soldiers, but they still advanced. @vidtranslator translate pls. pic.twitter.com/72rIyBPb8B — Paul Jawin (@PaulJawin) February 2, 2023

При Угледар (Въгледар, Вухледар) категорично руският натиск е спрян – признава го дори "Рибар", където за втори пореден ден обзорът е за "позиционни боеве". Обзорът на руското военно министерство е изцяло общи приказки.

В Луганска област има слухове, че руснаците се готвят за офанзива в района на Сватово. Според губернатора на Луганска област Серхий Хайдай, руснаците са усилили интензитета на артилерийски обстрели там. А от украинския щаб вчера, 2 февруари, коментираха, че има подготовка на руските части да минират и взривят инфраструктура до Тавилжанка, на 50 километра северно от Сватово, за да се попречи на украинска контраофанзива от север.

The Russian dump of 125-mm tank shells was destroyed by the 63rd division of the 103rd TDF brigade. Big bada boom. pic.twitter.com/0A5yRIS2Pl — Paul Jawin (@PaulJawin) February 2, 2023

При Кремена изглежда също интензивността на боевете се увеличава, защото вече в украинския дневен обзор влизат и повече населени места там, при които има битки – Площанка (16 километра северозападно от Кремена), Невско (18 километра северозападно от Кремена), Червенопоповка (6 километра северно от Кремена), Диброва (5 километра югозападно от Кремена) и Кузмине (3 километра югозападно от Кремена). От руска страна има твърдения, че руската армия успява да избута линията на боевете по-на запад от Кремена, но това тепърва ще се види.

