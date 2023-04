ВИДЕО: Ракета удари база на ЧВК Вагнер в Бахмут. Руски командир зове да се минава в защита

Според все по-широко повтаряна позиция от руските военни блогъри, украинците ще започнат да атакуват, когато православният свят празнува Великден, като се очаква на 9 май, Денят на победата, да има много сериозен украински натиск. Затова и вече има призиви руснаците да почват да преминават в защита – и един от най-ярките примери е наскоро назначения като командир на Росгвардия в Донецка област Александър Ходаковски: Няма напредък. Позиционно настъпваме – руските сводки за Бахмут (ВИДЕО) Ходаковски е полеви командир на отряда "Восток", част от милициите на проруските сепаратисти. Ето какво написа той в профила си в Телеграм: Не можем да разберем всички нюанси, но това, което знаем като информация за общата картина, казва едно - изместете фокуса към защитата. Неуспехите в атака са не само преките загуби, но и пониженият боен дух. Забелязах, че желанието да се извърши атака при очевидни белези това да не става най-често възниква там, където заповедите за атака имат лична основа.

Всичко това само напомня, че сегашният главнокомандващ на руската армия в Украйна и началник на руския военен щаб генерал Валерий Герасимов имаше своеобразен срок да завладее Донецка и Луганска област в административните им граници до 31 март. Това обаче не се случи, напомня в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Междувременно, в Бахмут продължава да е горещо. Според сутрешната сводка на украинския щаб, само за изминалото денонощие са отблъснати общо 25 руски пехотни атаки. След дни на относителен спад на руския натиск на северния фланг на града, сега украинците докладват за спрени руски пехотни атаки при Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут), Орехово-Васильовка (11-12 километра северозапад от Бахмут), Григоровка (непосредствено до Орехово-Васильовка). Повишена руска бойна активност има и от юг – спрени са руски нападения при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут), Курдюмивка (15 километра южно от Бахмут, където украинците все още успяват да извършват контраатаки и да заемат временно позиции), и дори чак при Часов Яр. Но в дневния обзор на руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) отново личат следните реплики по отделните направления на атака на руснаците (както в Бахмут, така и при Авдеевка): Няма съществен напредък (за Бахмут). Само при Весело (на юг от Авдеевка) има лек напредък. Без резултат (за поредния руски опит да бъде превзета Билохоривка в Луганска област, на 10 километра южно от Кремена).

Появиха се обаче видеокадри за успешен ракетен удар по базата на ЧВК Вагнер в завода за цветни метали АЗОМ в северната част на Бахмут. Той е бил извършен с ракета "Точка-У". "Помните, че казахме, че на вагнеровците няма да им е комфортно там", пише в телеграм канала "Бамутски демон", където информацията идва директно от украински войници, биещи се в Бахмут. Там се уточнява и, че уличният бой около центъра продължава – руснаците са напреднали малко, после са били отблъснати, гласи конкретното твърдение.

Another video. Wagner PMC base in Bakhmut hit by Tochka-U tactical ballistic missile. pic.twitter.com/m9ujm4RQcr — Paul Jawin (@PaulJawin) April 2, 2023

Освен удара по АЗОМ, има кадри и от извършен взрив на мост в северната част на Бахмут – от украинската армия. Това подсказва, че за ЧВК Вагнер ще стане още по-трудно да атакуват центъра на града, а може и да се получи така, че някои техни по-предно изнесени позиции да бъдат обкръжени.

При Авдеевка руските атаки и от север, и от юг нямат значим успех – удържани са Новокалиново, на 10-тина километра северозападно от Авдеевка, както и Водяне (8 километра югозападно от Авдеевка) и Северно (27 километра югозападно от Авдеевка). Видеокадри от взривен руски танк и жестока окопна битка при Водяне дават повече визуални детайли за случилото се и как украинците успешно заемат нови, по-добри позиции за защитата на този сектор от фронта.

Внимание заслужава засиленият руски натиск в Маринка – на 27 километра югозападно от Авдеевка. Градчето беше обявено за превзето от руснаците още на 17 март, 2022 година, но бързо се оказа, че това е лъжа. На практика от Маринка не е останала дори тухла върху тухла – но руснаците така и не могат да я превземат изцяло. Само за изминалото денонощие там е имало 20 руски пехотни атаки от общо 70 руски пехотни атаки по целия фронт в Украйна, което показва, че руските сили отчаяно се мъчат да пробият някъде и да опитат да обкръжат Авдеевка преди предстоящата украинска контраофанзива.

При Угледар (Въгледар, Вухледар) за пореден ден няма руски пехотни атаки, но бомбардировката не спира – този път със запалителни боеприпаси.

