Сняг до колене замрази Бахмут, Лукашенко настоява за мир (ВИДЕО)

If you want to understand how much snow there is in Bakhmut now ❄️ pic.twitter.com/zHNNMk2MgN

(КАРТА) Според телеграм канала "Бахмутски демон", в който информация се публикува директно от украински източници, намиращи се на самия фронт в града-символ на украинската съпротива срещу руската инвазия, руските атаки по фланговете на Бахмут от север и от юг са намалели като интензивност. "Изглежда, че основната им тактика вече е насочена към това да се промъкнат в центъра на Бахмут. Основните обстрели от страна на ЧВК Вагнер са в централната и източната част на града. Касапницата продължава – истинско клане, с артилерия, стрелба и боеве улица по улица, в къщи и мазета. Това е пълен ад", гласи краткото съобщение. В своеобразен отговор създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин призова руската редовна армия да атакува и поддържа огъня по фланговете, за да може неговата частна армия да пробие през центъра на Бахмут.

В сутрешната сводка на украинския щаб има потвърждение на тази оценка – съобщава се, че по фланговете на Бахмут е имало отблъснати руски пехотни атаки само при Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). Потвърждение има и от руска страна – популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от руския олигарх Евгений Пригожин, специално обръща внимание, че от юг, при Ивановско и по протежението на път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут украинците са стабилизирали фронта.

(КАРТА) При централната част на Бахмут украинците продължават да държат района около паметника МиГ-17, където има високи сгради. Там са изградени защитни позиции, включително окопи, за да не се позволи на "вагнеровците" да достигнат до Т0504. ЧВК Вагнер обаче вече потвърдено са достигнали до централната част на града и има геолокализирани видеокадри, които го потвърждават – те имат позиция на около 400 метра от сградите на административния център, боевете продължават.

Map:



Means the Ukrainians likely still "control" the mig-17 monument area. T0504 doesn't seem cut just yet, though not passable to a large scale. pic.twitter.com/G3qvYxHqSb — The Cube (@War_cube_) March 31, 2023

И зам.-украинският министър Анна Маляр, и командващият украинската пехота генерал Олександър Сирски са категорични, че руснаците хвърлят огромни ресурси за превземането на Бахмут, търпят много тежки загуби, които са неоправдани от тактическа гледна точка, а Сирски изрично подчерта, че руското командване се изнервя от упоритата съпротива на украинците в Бахмут, защото знае, че времето работи против руснаците – моментът за пролетната украинска контраатака наближава.

При Авдеевка също остава горещо – руснаците имат известен успех в заемането на нови позиции при Весело, на 6 километра северно от Авдеевка. Все още обаче няма голям руски пробив по фланговете – нито от север, нито от юг.

The paratroopers of the 79th airborne assault brigade repulsed the Russian attack and destroyed two tanks, two IFVs and several dozen infantrymen. Donetsk region. pic.twitter.com/axBqGe1HwH — Paul Jawin (@PaulJawin) March 31, 2023

Общо за денонощието по целия фронт в Украйна украинският щаб докладва за отбити 70 руски пехотни атаки. Колко жестоки са боевете навсякъде личи и от видеокадри при Верхнокамянка – селце на границата между Донецка и Луганска област, недалеч от Северск. В този ред на мисли, в Луганска област също няма нещо значимо като промяна на позиции – линията Сватово – Кремена си остава горещият фронт там:

Another video from the K2:54th Channel.



Armored UA assault on RU positions in the Verkhn'okam'yans'ke area, with a VERY close call for a UA tank. Point blank tank -> trench combat.https://t.co/ppA3p9hryO pic.twitter.com/VhOUvO4UcZ — Def Mon (@DefMon3) March 31, 2023

В Херсонска област украинците методично атакуват и разчистват руски позиции по островите на река Днепър и източния ѝ бряг - операции, които се тълкуват като белег за подготовка на пролетната украинска контраофанзива.

Special Operations Forces are destroying the enemy on the islands and the left bank of the Dnipro in preparation for the upcoming counteroffensive. pic.twitter.com/3uTpeIYnX0 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 31, 2023

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има специален акцент, посветен на беларуския диктатор Александър Лукашенко и отчаяните му опити да запази някаква независимост от издирвания за военни престъпления от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин. Лукашенко говори как разполагането на руско ядрено оръжие в Беларус, което той години наред публично намираше начин как да откаже, всъщност било "партньорско решение", а не наложено от Путин – за защита на суверенитета на Беларус от западната агресия.

Същевременно обаче Лукашенко заяви и, че подкрепя провеждането на мирни преговори с Украйна колкото се може по-скоро, на което говорителят на Путин Дмитрий Песков отвърна моментално, че руската армия ще продължи военните си операции в Украйна, защото в момента това е единственият начин Руската федерация да постигне стратегическите си цели. Цялата ситуация е много добре описана от Игор Гиркин, известен като Игор Стрелков бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17. Гиркин казва следното: "Лукашенко се завръща в пълния си блясък с призивите си за "примирие без условия" Не се съмнявам, че този нарцистичен глупак сега е в "лека (лека?) паника" - в крайна сметка дори пилешкият му мозък е достатъчен, за да осъзнае цялата дълбочина на военната и икономическа криза, обхващаща Руската федерация и Беларус заедно с нея. Но дори и в това Бащицата е много по-адекватен в сравнение с обитателите на бункера на Дядо, които изпаднаха в старчески унес. Тези, за които "всичко е толкова хубаво, че ще стане и по-хубаво" и плановете на "специалната военна операция" ще бъдат изпълнени и преизпълнени".

