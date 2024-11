ВИДЕО с ракетата "Орешник" е пореден руски фейк. Показаха отломки на междуконтиненталната ракета

Едно от масово тиражираните в социалните мрежи видеа, за което се твърди, че показва полета на новата руска ракета "Орешник" към целта й в Днипро, е пореден фейк на кремълската пропаганда. В действителност са стари кадри, показващи изстрелването на ракетата-носител "Съюз-2.1а" от товарния кораб "Прогрес МС-29" към Международната космическа станция.

"Още ли не разбирате? Руснаците винаги лъжат", пише германският колумнист Юрген Наудит в Х, споделяйки кадрите.

Watch this video, which is now widely circulated in the mass media as the “Flight of the new Oreshnik rocket” and forget about it – because it is another russian fake!



In fact, Kazakhstan can be seen in the footage. Namely, the launch of the Soyuz-2.1a carrier rocket with the… pic.twitter.com/CWu3ukdMdi