Видео, уж правено от BBC, хвърля вината за жертвите на жп гарата в Краматорск на Украйна

Основната цел на видеото е вината за трагедията да бъде приписана на Украйна, коментира NEXTA в профила си в Twitter. И поставя простият въпрос – щом видеото е на BBC, къде се намира на сайта на BBC?

Основата на видеото – че серийният номер на една от ракетите "Точка-У" е идентичен със серийните номера на ракетите в 13-та украинска ракетна бригада. Защо не изглежда хич вероятно украинците да са виновни – ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК!

#Russian propagandists faked a video and overlaid it with @BBCNews-style credits to blame #Ukraine for the rocket attacks on civilians in #Kramatorsk. Now this video is being actively rebroadcast by pro-Kremlin propagandists.



There is no such video on the official BBC website. pic.twitter.com/R8cdKubC8O